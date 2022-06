Unhas 120.000 persoas congregadas no Monte do Gozo, en Santiago, durante tres días de concertos, con máis de 40 artistas nacionais e Internacionais, de C Tangana a Liam Gallaguer. Así será a edición deste ano do O Son do Camiño, que xa levou a poñer o cartel de completo na hostalaría compostelá.