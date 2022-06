El XIII Congreso Regional del PP extremeño se celebrará el próximo 16 de julio en Badajoz, pero el actual presidente, José Antonio Monago, no optará a la reelección y, por tanto, no será candidato en la próxima cita electoral autonómica.

Monago, que lleva 14 años en el cargo, ha tomado la "decisión personal" de no presentar su candidatura, según ha anunciado en rueda de prensa este viernes en Mérida.

Según ha avanzado, este mismo viernes remitirá la convocatoria de la Junta Directiva Regional, que se celebrará el próximo 9 de junio, que incluye en su orden del día la convocatoria del XIII Congreso Regional del Partido, en una fecha señalada del 16 de julio, que según ha indicado ha sido acordada con una Dirección Nacional del partido como la "actual", que ha sido "respetuosa" con esta situación.

Cabe recordar que su mandato estaba cumplido, pero la celebración del congreso se pospuso primero por la pandemia, y posteriormente por el adelanto electoral en Castilla y León, así como la renovación de la dirección nacional del partido, que alteró el calendario congresual a nivel autonómico.

Una decisión tomada hace ocho meses

El expresidente de la Junta de Extremadura (2011-2015) ha expuesto que la decisión de no presentarse a la reelección la tomó hace ocho o nueve meses, pero prefirió no anunciarla entonces para que no fuera contraproducente para el partido y esperar al anuncio del congreso regional de los populares extremeños.

No obstante, ha defendido que ha intentado mantener el mismo nivel de intensidad de trabajo "hasta el último día". De cara al futuro, ha desvelado que continuará con las responsabilidades que recientemente le ha otorgado el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, tanto en la Directiva Nacional del PP como con una de las Portavocías adjuntas del Grupo Popular en el Senado.

Para ello será necesario mantener su escaño en la Asamblea de Extremadura, donde ocupa la Presidencia del Grupo Popular, en tanto que es senador por designación autonómica y en Extremadura no se puede, como sí ocurre en otras comunidades, continuar en la Cámara Alta sin ser parlamentario regional en este caso.

En todo caso, ha señalado que una vez designada la persona que encabezará la organización en el Congreso Regional, el nuevo líder y su equipo deberán tener la "clave regional" del partido en Extremadura y, por tanto, en el Parlamento autonómico.