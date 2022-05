La encrucijada de las víctimas de matrimonios forzados: "Negarte a veces supone romper tus pilares familiares"

La encrucijada en la que se encontró Aya cuando tenía 14 años es la misma que atrapa a otras niñas, jóvenes o adolescentes que, como ella, han tenido que enfrentarse a un matrimonio forzado. Lleva a tener que decidir entre ser dueña de tu propia vida o asumir el destino que determinan para ti tus padres, y eso a menudo supone elegir entre "romper con tus pilares familiares" o ser infeliz junto a una pareja impuesta.

"Mi familia me comprometió de manera forzosa y me negué. Con el tiempo, con insistencia, conseguí que se disolviera ese compromiso, pero en ese proceso hay una serie de presiones y de chantaje emocional en la familia y en el entorno del que no te libras", cuenta en una conversación con RTVE.es. Si ella, nacida en Cataluña y de padres originarios de Gambia, no se hubiera opuesto firmemente a la boda que tenían pactada sus padres, ahora estaría casada con un primo mucho mayor que ella que reside en Estados Unidos y al que no conocía en persona.

La práctica que describe la padecen a diario miles de chicas en todo el mundo y está considerada una forma de violencia de género. Si ha vuelto a estar primer plano en la última semana es por el terrible asesinato de dos jóvenes paquistaníes residentes en Terrassa (Barcelona) y víctimas de matrimonios forzados.

Los expertos explican que se entiende como matrimonio forzado la unión entre dos personas, ya sea de forma civil o religiosa, en la que al menos una de ellas (en la inmensa mayoría de los casos, la mujer) no ha dado su pleno y libre consentimiento, sino que ha sido coaccionada física, sexual, emocional y psicológicamente por la familia y su entorno. Este concepto se distingue, en la teoría, del de matrimonio concertado o pactado, que es el que se celebra con el supuesto acuerdo de ambas partes sin que exista un vínculo afectivo entre ellas. Sin embargo, la línea entre ambos es muy difusa y los profesionales aseguran que tampoco en los matrimonios concertados hay siempre pleno consentimiento.

"Lo que más pesa es el sentimiento de culpabilidad por tu familia"

El trágico final del matrimonio obligado que sufrieron las dos hermanas en Pakistán representa el grado más extremo de este tipo de violencia contra la mujer, pero Aya, que ahora tiene 32 años, explica que el sufrimiento de las chicas que no quieren seguir las pautas marcadas por su familia aparece desde que se anuncia el enlace.

"En el momento en el que lo estás pasando tienes la sensación de desolación, de estar totalmente perdida (...) Lo que más pesa es el sentimiento de culpabilidad por tu familia, por la duda de, ¿lo habré hecho bien?, ¿quizá me habré equivocado?, ¿mis padres tendrían razón y les he deshonrado? Tienes ese peso de la culpabilidad, cuando realmente no has hecho nada malo. Solo has decidido qué hacer con tu vida", cuenta Aya, que si pudo librarse finalmente de aquel acuerdo matrimonial fue por la suma de dos factores: tener una familia muy tradicional pero "no muy radical" y tener un carácter "rebelde".

“Tienes ese peso de la culpabilidad cuando realmente no has hecho nada malo“

Otras niñas o jóvenes, en cambio, tienen un contexto diferente o no son capaces de superar una presión que es enorme. Lo sabe porque la gran mayoría de sus amigas y primas terminaron casadas a la fuerza siendo menores y también porque ahora trabaja como voluntaria en la asociación Valentes i Acompanyades, donde puede ayudar a otras chicas que están pasando por una situación similar a la suya o más grave, y actuar como "referente".

"Imagínate el dolor y el sufrimiento que acarrea el tener que romper muchas veces esos lazos. No digo que todas las chicas tengan que romper lazos con las familias, pero en muchas ocasiones no hay manera de llegar a un entendimiento y negarte supone romper tus pilares familiares (...) Y sabes que tu decisión trae consecuencias para tu padre y también para tu madre principalmente, porque, según la cultura, es la madre la que tiene que educar correctamente a sus hijas y generar un buen modelo de educación. Y, si se desvía, digamos, a la que machacan directamente es a ella por no haber conseguido que la hija fuese por el buen camino. Saber que sus madres van a sufrir por las consecuencias de sus actos genera tremendos sentimientos de culpabilidad", comenta Aya.

Por eso, su intervención cuando ayuda a chicas (la mayoría muy jóvenes, pero mayores de edad) que están en riesgo de sufrir matrimonio forzado se centra en el aspecto emocional. Las apoya, las acompaña, comparte con ellas su experiencia y les hace ver que existen algunas salidas. Lo mismo hace cuando llegan jóvenes que ya han sido casadas y que desean divorciarse.