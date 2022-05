Francisco Javier García, el Cuco, y su madre han reconocido que mintieron en el juicio en el que fue condenado Miguel Carcaño por el asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo en 2009. Su abogado, Agustín Martínez, ha dicho tras la primera sesión del juicio contra el Cuco y su madre, Rosalía García, por falso testimonio, que el Cuco ha admitido que no estaba en su casa a la una de la madrugada del 25 de enero de ese año y que pudo estar en el piso en el que la joven fue asesinada.

El Cuco ha admitido los hechos descritos por la acusación del fiscal y ha dicho que no iba a responder a ninguna pregunta, al igual que su madre. Según su letrado, llama la atención que la Fiscalía no iniciase procedimiento contra el Cuco pese a que en la sentencia se decía que se dedujese testimonio de su declaración en el juicio contra Miguel Carcaño, condenado a 21 años y tres meses de cárcel como autor del crimen.

La magistrada del juzgado de lo penal 7 ha decretado que no habrá más testificales ni más documentales en el juicio que estaba previsto extenderse hasta el próximo 9 de junio, salvo el de los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, que declararán este viernes "por el daño moral" a la familia.

De esta forma, el juicio que tenía programadas hasta seis sesiones en las que se iban a producir la comparecencia de hasta trece testigos ha dado un vuelco hasta el punto de que, entre otras consecuencias, Carcaño no declarará y la vista acabará mañana con el testimonio de los padres de Marta, algo a lo que ha accedido la magistrada apelando el "daño moral" que se le ha infligido a la familia.

El Cuco y su madre reconocen los hechos atribuidos por la Fiscalía

Francisco Javier García, conocido como El Cuco, y su madre han reconocido los hechos atribuidos por la Fiscalía sobre un presunto delito de falso testimonio en el caso de Marta del Castillo y han renunciado a contestar a las preguntas.

Frente a ello, la fiscal del caso y la acusación particular que ejerce la familia de Marta del Castillo han leído las preguntas que, respectivamente, tenían previsto plantear a los acusados, solicitando las defensas que no fuesen tenidas "en consideración" tales preguntas bajo la premisa de que el Cuco y su madre ya habían "reconocido desde la primera a la última palabra" el contenido del escrito de acusación de la Fiscalía.

La fiscal, por ejemplo, ha manifestado la necesidad de conocer "por qué mintió" el Cuco en el juicio de 2011, si "faltó a la verdad en todos los hechos" o si "elaboró su relato en connivencia con sus padres.

El abogado del Cuco ha precisado después que con su reconocimiento del escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado ha "dejado claro" que "mintió" al manifestar en aquella vista oral que no había estado en la tarde noche del día 24 de enero de 2009 en el piso de la calle León XIII, escena del crimen, y que sobre las 1:15 horas de la madrugada del día 25 estaba "acostado" en su dormitorio, en el domicilio familiar.

La juez del Juzgado de lo Penal número siete, no obstante, no ha accedido a no tener en consideración tales preguntas, explicando que ante la decisión de los acusados de reconocer en bloque el escrito de acusación de la Fiscalía y no contestar a las partes, "es normal que surjan muchas preguntas", como por ejemplo los motivos que les llevaron a faltar a la verdad.

Las defensas de ambos acusados han anunciado su decisión de desistir de las pruebas testificales que habían solicitado, reclamando que la vista oral avanzase directamente a la fase documental y de conclusiones definitivas, extremo al que se ha opuesto insistentemente la abogada Inmaculada Torres, que ejerce la acusación particular en nombre de la familia de Marta del Castillo.

Tras inadmitir los argumentos de la defensa, que pedía la nulidad del proceso por considerar que se vulneraban los derechos de sus defendidos, la juez ha aceptado la petición de Agustín Martínez de que se diera lectura al escrito de acusación de la Fiscalía, en la que se exponen los argumentos que dejan claro que el Cuco y su madre mintieron en el juicio celebrado en 2011 que condenó a Miguel Carcaño.

En dicho escrito, el Ministerio Fiscal concluye pidiendo ocho meses de prisión para ambos, y tras su lectura por parte de la secretaria judicial, la jueza ha interpelado a los dos acusados sobre si reconocían los hechos que en el mismo se exponían y si se acogían a su derecho a no contestar a las preguntas de las partes.