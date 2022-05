El ex parlamentario navarro Joseba Eceolaza ha presentado el libro 'ETA: La memoria de los detalles', un libro que, según el autor, ha querido bajar a la letra pequeña del terror para empatizar con el dolor de las víctimas y la crueldad del terrorismo de ETA. Eceolaza reflexiona sobre las consecuencias de aquellas muertes que han marcado de por vida a tantas personas familiares y amistades de esas víctimas.

Joseba Eceolaza, que se define como hombre de izquierdas, aborda el objetivo de "rectificar años de olvido e insensibilidad" por parte de ese espectro ideológico. En su obra, publicada por la editorial Papeles del Duende, Eceolaza repasa algunos detalles atentados que muestran "la crueldad" de la banda terrorista y su entorno. Así, recuerda que a Vicente Zorita, asesinado en 1980, lo ejecutaron con siete tiros, pero antes, estando arrodillado, le pusieron una bandera española en la boca.

La obra pretende recoger las anécdotas y vivencias de la crueldad que han sufrido las víctimas. "Por ejemplo", cuenta, "la parlamentaria de UPN Eva Górriz tuvo que dar a luz con dos escoltas, o el exalcalde de Ansoáin Alfredo García, el mismo verano en que mataron a Miguel Ángel Blanco, recibió una camiseta con manchas de sangre y le hicieron una pintada en la que le decían 'Tú serás el próximo'. O cómo el periodista José Luis López de Lacalle fue asesinado el 7 de mayo "y al día siguiente alguien pintó 'Lacalle, jódete'".

Según el autor, "son este tipo de crueldades las que nos hace ver que la violencia no solo se paró en el momento del atentado, sino que siguió mucho más". "No es verdad esa sensación social de que estas víctimas han estado siempre muy apoyadas y acompañadas. Les debemos un apoyo que en el pasado no dimos y este libro intenta rectificar años de olvido y de insensibilidad. Intenta rectificarlo desde mi posición ideológica, soy militante de izquierdas y creo que en la izquierda no hemos sabido, no hemos querido y no hemos podido acercarnos al dolor de las víctimas de ETA como se merecían", ha indicado, tras preguntarse "cómo hemos podido ser tan solidarios con mil causas, y tan sordos al dolor que estaban sufriendo estas víctimas en nuestro entorno".