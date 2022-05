La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anticipado que aparecerán más casos de viruela del mono, una enfermedad que ha detectado en los últimos diez días en doce países, entre ellos España, pero cuyo foco y ruta de contagio todavía no ha podido establecerse.

"La situación está evolucionando de tal modo que la OMS cree que habrá más casos de viruela de mono que se identifique a medida que la vigilancia se extiende en países que no son endémicos", ha señalado la organización en una nota epidemiológica.

La información actual indica que los que están más en riesgo de contagio son aquellos que tienen contacto físico cercano con heridas, fluidos corporales, gotículas de alguien afectado o con material contaminado por el virus. La viruela del mono es una zoonosis (virus transmitido a los humanos por animales) y su periodo de incubación suele ser de seis a trece días, aunque puede ir hasta los 21 días.



De los casos reportados, la enfermedad se ha identificado principalmente (aunque no exclusivamente) entre hombres que han mantenido relaciones sexuales con otros hombres. "La identificación de casos confirmados o sospechosos sin vínculos de viajes a áreas endémicas es un hecho muy inusual", ha reconocido la organización.

Más de 90 casos fuera de África

El brote de viruela del mono suma ya más de 92 pacientes confirmados y 28 sospechosos fuera de África, donde se localizaron los primeros casos, poniendo en alerta a las autoridades sanitarias internacionales. La OMS ha indicado que está trabajando en directivas para proteger a los trabajadores sanitarios de primera línea y a otros empleados que pueden estar expuestos como los que se ocupan de tareas de limpieza.



España es el país europeo con más casos de viruela del mono confirmados, con 30 personas positivas por el virus, seguido de Portugal, con 23, y Reino Unido, 20. El Ministerio de Sanidad ha publicado ya un protocolo para la detección precoz y manejo de los casos de la viruela del mono en el que se indica aislamiento a los afectados y uso constante de la mascarilla, también para contactos estrechos. También se estudia adquirir antivirales y vacunas para hacer frente al virus.

La secuencia genómica obtenida del hisopado de un caso en Portugal ha revelado una similitud con el virus de la viruela exportado de Nigeria y que causó brotes en el Reino Unido, Israel y Singapur entre 2018 y 2019.

La inmunidad frente a esta enfermedad es muy escasa entre la población joven en vista de que la población por debajo de los 40 o 50 años no ha recibido la vacuna contra la viruela y el virus no ha estado presente en países no endémicos. Los países endémicos son: Benín, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana (aquí solo se la ha identificado entre animales), Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, República del Congo (Brazaville), Sierra Leona y Sudán del Sur.