Tornen les coes a Son Santjoan

En ple mes de maig ja hi ha sensació de col·lapse a l'aeroport de Palma. Tornen les coes i les aglomeracions a Son Santjoan. A més de les imatges d'aglomeracions que es produeixen durant les hores punta a la zona d'arribades també s'ha incrementat considerablement el temps d'espera per passar el control de seguretat. Durant el cap de setmana eren més de 45 minuts.

Amb més de 800 moviments diaris l'aeroport de Palma torna a tenir un problema que ja s'ha repetit altres temporades. Segons els sindicats policials SUP y JUPOL aquesta és una de les conseqüències de la manca d'agents a l'aeroport. Asseguren que "els policies no volen venir a fer feina a les illes"



La situació s'ha agreujat amb el Brexit

“Si no vens amb temps pots perdre el vol“

A més, denuncien que amb el Brexit la situació s'ha agreujat perquè han de demanar el passaport als viatgers britànics i no han augmentat les plantilles. Chechu Enrique, portaveu de JUPOL a Balears ha explicat als micròfons de TVE que els recursos humans que tenen "no estan equiparats amb el volum de passatgers. Si no vens amb temps pots perdre el vol". Des del SUP demanen una solució urgent per poder evitar aquesta qüestió.