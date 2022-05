Por su parte, la UE insiste en que renegociar el protocolo no es una opción, pero que está abierta al trabajo conjunto para aportar seguridad a largo plazo a largo plazo.

El gobierno británico debe seguir discutiendo con la Unión Europea sobre el acuerdo del protocolo de Irlanda del Norte, en lugar de "decidir unilateralmente", ha dicho el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

"La única manera de avanzar en el Protocolo es el compromiso entre la UE y el Reino Unido", ha señalado Michel en un tuit tras una reunión con el Primer Ministro irlandés, Michael Martin. "Cualquier acción unilateral de Gran Bretaña sobre el Protocolo que socave sus obligaciones legales internacionales no es bienvenida, más aún en estos difíciles tiempos geopolíticos", ha añadido.

“Discussed with @MichealMartinTD , the only way forward on Protocol is engagement between EU and UK.



Any unilateral action by ���� on Protocol - which would undermine its international legal obligations - clearly not welcome all the more so in these difficult geopolitical times.“