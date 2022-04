La Audiencia Nacional ha condenado a siete años y seis meses de cárcel a Manuel Murillo, el vecino de Terrasa (Barcelona) detenido en 2018, que propuso en redes sociales terminar con la vida del presidente del Gobierno, al tiempo que ha destacado su "fijación inquebrantable" y su "voluntad de dar fin a la vida" de Pedro Sánchez "para producir un cambio en la situación política española".

En una sentencia de este lunes, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal impone a Murillo, de 66 años, dos años y seis meses por un delito de homicidio en grado de proposición y cinco años de prisión por depósito de armas de guerra. Además, le condena a ocho años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

Ya en ese momento, el acusado lanzó sus primeros avisos: "Si es preciso me voy a ir armado y me sentaré en la tumba de Franco y si se me acercan disparo. Si tocan a Franco sugiero que empiece la guerra otra vez por nuestro honor (...) Y esta vez no dejaremos ni uno".

Descartan la atenuante por consumo de alcohol

Además, el tribunal considera que no se ha acreditado una alteración psíquica por parte de Murillo, rechazando de igual forma apreciar la eximente incompleta de intoxicación etílica plena, así como la atenuante de embriaguez por consumo de alcohol y medicamentos.

El propio Murillo se encargó de recalcar durante su declaración en el juicio y en el turno de última palabra que sus amenazas eran

únicamente el resultado de una mala época en la que consumió grandes cantidades de alcohol y de trankimazin, lo que le habría provocado una suerte de "alucinaciones o ensoñaciones".

"Cada vez bebía más, alguna vez había bebido hasta dos o tres vasos de tubos de orujo, cubalibres. Era como los poetas ingleses que se emborrachaban para hacer obras", afirmó el ahora condenado.

Antes de que el juicio quedase visto para sentencia, Murillo aprovechó para pedir perdón por sus "animaladas". "Gracias a la Audiencia que me dejó salir en prisión provisional y he vuelto a trabajar, he continuado mi vida, no me he fugado ni he demostrado ser tan peligroso porque ya prácticamente no escribo whatsapp ni digo más tonterías. Ya me sirvió de buena lección", zanjó.