La guerra en Ucrania ha hecho que muchos gobiernos, instituciones y compañías reaccionen y muestren su posición contraria a la invasión llevada a cabo por Rusia, rechazando productos, empresas o locales de origen ruso e incluso a sus propios ciudadanos, aunque no tengan nada que ver con la política del presidente Vladímir Putin.

Genya Petrova tiene un restaurante en Barcelona desde hace cinco años y asegura que, en los primeros días del conflicto, notó una caída drástica de la afluencia y peores reseñas de su local en internet. Pero, desde que puso en la puerta del restaurante carteles en contra de la guerra, Petrova afirma que recibe el apoyo de sus principales clientes y de nuevos. Algunos colectivos -como el de mujeres migrantes trabajadoras del hogar- denuncian “comentarios despectivos o negativos” e incluso algún despido, y otros aseguran que tienen constancia de casos de acoso en colegios y en el puesto de trabajo . Sin embargo, otros ciudadanos rusos afirman que no han sufrido rusofobia e incluso dudan de si este tipo de casos son “exagerados", como Arseni Maximov, quien asegura que “estas noticias sobre rusofobia le vienen muy bien a la propaganda del Kremlin”.

La discriminación a ciudadanos de un país en concreto no es nueva. En este caso se da con ciudadanos rusos porque “sentimos que queremos oponernos a la guerra y eso, en ocasiones, se traduce en un rechazo a las personas que identificamos como responsables”, según explica la directora del Departamento de Psicología de la Universidad de Nebrija, Sara Uceda.

No obstante, hay ciudadanos rusos que sospechan que estas noticias pueden ser “exageradas” . Arseni Maximov, un psicólogo de Moscú que lleva más de siete años en España, explica que ni él ni sus amigos más íntimos han sufrido rusofobia . “Hay que decir que estas noticias sobre rusofobia le vienen muy bien a la propaganda del Kremlin , porque lo que quiere es demostrar que Europa es un enemigo de Rusia, que todos odian a Rusia y a los rusos”, opina Maximov. “Entonces, no sé si esas noticias de rusofobia se difunden más porque realmente hay rusofobia o nos llegan por la misma propaganda rusa”, añade.

“Llevaba trabajando aproximadamente diez años con una familia. Cuando comenzó la guerra empezó a escuchar que sus empleadores hablaban muy mal de las personas rusas y de lo malas que eran. Llegó un punto en el que le dijeron que no querían contar con su servicio ”, afirma Echeverría. “Da la casualidad que la compañera a la que contrataron después era una amiga suya ucraniana y le dijo que le habían despedido específicamente por hacer un acto de justicia social ”, añade.

Por tres razones - "No es justo que llamen 'asesinos' a niños rusos" - Escuchar ahora

Por tres razones - "No es justo que llamen 'asesinos' a niños rusos" - Escuchar ahora

Sin embargo, la propietaria de Ekaterina afirma que no ha sufrido rusofobia personalmente . “Todo lo contrario. Desde que he puesto carteles en mi restaurante con ‘Stop guerra’ y ‘No a la guerra’, he notado justo lo contrario. Recibo el apoyo de mis clientes habituales y nuevos clientes ”, explica.

Desde que comenzó la guerra en Ucrania, muchas personas han mostrado su solidaridad hacia el pueblo ucraniano a través de manifestaciones , donaciones a organizaciones benéficas o boicots. Otros han dirigido su malestar ante la invasión hacia cualquier cosa que consideran asociada con Rusia o incluso hacia los ciudadanos rusos, a pesar de que no tengan nada que ver con la política de Putin.

Sentimiento de culpabilidad por la guerra

Algunos ciudadanos rusos, tanto fuera como dentro de Rusia, han manifestado que se sienten avergonzados de ser rusos después de que comenzara la guerra en Ucrania. Al ser preguntado sobre ello, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, aseguró que aquellos que se sienten avergonzados de la “operación militar especial” no son verdaderos rusos. “Un verdadero ruso nunca se avergüenza de ser ruso”, recalcó Peskov.

Arseni Maximov afirma que, desde que inició el conflicto ha notado un cambio en sus consultas. “Los rusos que vienen hablan mucho de la guerra y de lo fatal que les hace sentir, sobre cómo se avergüenzan y se sienten culpables”, explica el psicólogo en declaraciones a RTVE.es. “Tengo pacientes que pertenecen a la cultura rusa, hablan ruso y étnicamente son rusos, pero que no son de Rusia, sino de otros países como Uzbekistán, Kazajistán o Estonia. Estas personas no tienen nada que ver con Rusia y sus políticas, pero se sienten avergonzados solo por el hecho de hablar ruso. Incluso una persona me dijo que estaba considerando dejar de hablar ruso con sus hijos”, detalla Maximov, quien destaca que esta reacción puede ser considerada como “una rusofobia interior”.

La discriminación hacia los ciudadanos rusos, en determinadas ocasiones, se produce porque las personas no distinguen entre el Gobierno ruso y el pueblo ruso. Sara Uceda explica a RTVE.es que “la población siente un profundo rechazo a la guerra y buscan un culpable a quien atribuirle la responsabilidad de tantas muertes y destrucción”. “Sentimos que queremos oponernos a la guerra y eso, en ocasiones, se traduce en un rechazo a las personas que identificamos como responsables”, detalla Uceda. “Lo que es evidente es que no se puede culpabilizar a los integrantes de una población por su nacionalidad, su idioma o su apariencia física”, asevera.

En este sentido, Echeverría afirma que las mujeres rusas del colectivo Micaela “dicen que no están de acuerdo con la guerra y que no entienden cómo pueden hacer entender a la sociedad española que no tienen la culpa”.

Por su parte, Maximov, quien es miembro de la asociación de opositores rusos en España Russia Tomorrow, asegura que desde la organización han manifestado que “si hubiera rusofobia sería un error realmente de interpretación de los eventos, porque no se puede afirmar que el régimen de Putin esté actuando con el acuerdo de los rusos y ni siquiera se puede decir que lo han elegido”.