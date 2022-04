El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, ha reconocido este miércoles que sus encuestas se han venido equivocando al calibrar a Vox en los sondeos, algo que achaca a que esa formación cuenta con "voto oculto" de ciudadanos que evitan pronunciarse ante los encuestadores, y ha anunciado un cambio en los modelos de estimación que se estrena en el barómetro que se dará a conocer este jueves.

En su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, Tezanos ha añadido que "la labor de un científico social es identificar eso". "Asumimos que nos equivocamos", ha afirmado, anunciado que, desde el próximo barómetro, van a probar con un nuevo sistema de estimación de voto para tratar de desvelar los apoyos reales de Vox.

El sociólogo socialista no ha admitido más errores, pese a las críticas de la oposición, y ha vuelto a defender el trabajo "riguroso y científico" del instituto público, reiterando que su propósito no es ser "adivino" de lo que va a ocurrir en unas elecciones. Además, les ha pedido que no creen "expectativas de desprestigio" ante "una institución que es transparente".

Defiende la neutralidad del sistema y su capacidad encuestadora Tras recalcar que las encuestas electorales del CIS solo suponen el 12 o el 14 % de su producción demoscópica, Tezanos ha ensalzado la neutralidad del sistema actual de entrevistas telefónicas, implantado a raíz de la pandemia, ya que escoge los números aleatoriamente. Según ha explicado, para los barómetros del CIS se utilizan unas 4.000 entrevistas: las primeras 3.200 realizadas a raíz de la selección aleatoria son válidas y para el resto ya se va buscando que se ajusten a la muestra diseñada por localidad, edad, sexo, etcétera. Además, ha destacado que el CIS ha duplicado su capacidad encuestadora y que ya cuenta con un equipo de 120 encuestadores indefinidos. 08.20 min El PP pide a Bolaños el cese de Tezanos o que el PSOE pague las encuestas del CIS tras el resultado en Castilla y León Pese a todo ello, el presidente del CIS se ha quejado de que su trabajo es objeto de "interpretaciones maniqueas" y ha intentado restar validez a las críticas por sus errores de las encuestas electorales. Así, Tezanos se ha escudado en el margen de error estadístico de las encuestas.

Dsmiente que filtrara a Iglesias datos anticipados del CIS Por otro lado, Tezanos ha indicado que no han podido averiguar cómo pudo acceder Pablo Iglesias a datos de la encuesta electoral sobre Castilla y León horas antes de publicarse, pero sí ha querido dejar claro que la filtración no vino de su entorno, ni de él, aunque comió días antes con el exvicepresidente. Tezanos asegura que nunca filtró a Iglesias la encuesta del 13F y abre una investigación El pasado 26 de enero, Iglesias reveló en su canal de Telegram un mensaje en el que aseguraba que disponía de datos del sondeo del CIS sobre las elecciones autonómicas antes de que se hiciera público, el cual luego borró. Aquel episodio llevó al PP a presentar preguntas escritas al Gobierno, a pedir la comparecencia de Tezanos en el Congreso y a solicitar la creación de una comisión de investigación sobre el CIS. Aprovechando su presencia en la Comisión Constitucional, el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro ha pedido a Tezanos explicaciones por lo que considera "un grave caso de información privilegiada" que, según ha denunciado, "nadie ha aclarado" pese a que el CIS ha abierto una investigación en su seno.