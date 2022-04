El programa Erasmus cumple 35 años con experiencias de éxito

Salir de casa por primera vez y convivir con personas de otros países son algunas de las experiencias que aporta irse de Erasmus. Pilar y Jorge tienen 22 años y estudian en la Universidad de Zaragoza. Éste cuatrimestre han decidido embarcarse en la aventura Erasmus y estudiar un año de la carrera en otro país.

Para Jorge lo principal es poder salir de casa por primera vez y saborear esa independencia tan ansiada. Pilar espera que sea una experiencia de crecimiento personal y enriquecedora, ya que tiene muchas ganas de conocer otras culturas y convivir con compañeros de toda Europa.

A través de convenios con 597 universidades repartidas en 31 países, a día de hoy son más de 40.000 los estudiantes que desde la Universidad de Zaragoza han salido hacia Europa o que han venido a estudiar aquí.

Para el vicerrector de Internacionalización, Francisco Beltrán, "el programa Erasmus es quizás, la herramienta más exitosa que la Unión Europea ha puesto en marcha para generar sentimiento de pertenencia y para fortalecer la identidad y la ciudadanía europeas".

A la hora de elegir destino, pesa mucho el país, la ciudad y la universidad y en eso Aragón tiene ventaja. Además de que la Universidad de Zaragoza se encuentra entre las mejores universidades del mundo, Aragón está bien comunicada y situada geográficamente para hacer planes de montaña, playa y visitar otras ciudades.

“Francia es un sitio donde no me importaría estar trabajando en un futuro“

Los destinos más deseados son Alemania, Italia y Francia, este último es el país que ha elegido Jorge que espera “aprender mucho del idioma porque Francia es un sitio donde no me importaría estar trabajando en un futuro y hacer contactos, conocer gente y vivir el Erasmus lo máximo que pueda”.

Qué es el programa Erasmus

Se crea en 1987 y es una iniciativa que tiene sello francés, aunque el consejero responsable de la acción fue el español, Manuel Marín, primero en dar impulso a este programa. En Zaragoza empezó un año después, en 1988 con la movilidad de 17 y 19 estudiantes salientes y entrantes.

Los objetivos del programa son claros: la movilidad de los estudiantes entre las diferentes universidades europeas de los 27 países miembro. La palabra ERASMUS es un acrónimo que en inglés es, European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. Además, el acrónimo coincide con el nombre en latín del filósofo Erasmo de Róterdam.