La planta d'hidrogen de Lloseta començarà a funcionar al maig

Al mes de maig entrarà en funcionament la planta d'hidrogen de Lloseta que va generar les primeres molècules al mes de desembre de l'any passat. De moment conitnua en fase de proves. Inagurada oficialment per les autoritats, la previsió és que la primera planta d'hidrogen de l'Estat i del sud d'Europa arribi a generar 300 tones d'hidrogen l'any.

El projecte va sorgir com a promesa de reindustrialització de la zona, després de l'anunci de Cemex de tancar la fàbrica de ciment de Lloseta. En ple debat sobre la dependència energètica arran de la guerra a Ucraïna, és una passa cap a l'autonomia energètica, d'una banda, i de l'altra, és el començament del camí cap a la descarbonització, necessària per aturar el canvi climàtic.

Com es genera l'hidrogen?

L'hidrogen només existeix en combinació amb altres elements com, per exemple, en l'aigua (H₂O), juntament amb l'oxigen. Per a què serveixi de combustible s'ha de separar, el procés es coneix com a electrolisi, i per aconseguir-ho necessitem una gran font d'energia. Per a què realment sigui hidrogen verd és necessària una energia renovable.

En el cas de Lloseta, l'aigua prové d'un pou de la fàbrica de ciment que no serveix per al consum humà i l'energia de plaques solars ubicades a la mateixa instal·lació de Lloseta i a Petra. El consum d'aigua estimat és de 15.000 tones l'any, un 10% de la quantitat que utilitzava l'antiga cimentera.