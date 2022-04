La subida del carburante afecta a los pescadores en Canarias

Desde el inicio de la invasión a Ucrania el carburante ha duplicado su precio en las islas, afectando especialmente al sector primario. Los pescadores de Canarias afirman que con esos precios no es rentable salir a faenar.

Esta subida, además, ha llegado en el peor momento para la flota pesquera canaria, en plena campaña de túnidos. Si antes con 2 mil euros, llenaban los tanques; ahora la factura del gasoil no baja de los cinco mil. “Todos los barcos que salieron la semana pasada con el gasoil lo hicimos a 76,8. Los últimos hicieron a 1€ y otros a 1,20”, dice Andrés Cedres, presidente Asociación Túnidos Lanzarote.

Inflación disparada

A la subida de los carburantes, se suma una inflación disparada que encarece todo tipo de suministros, desde víveres a maquinaria, redes y anzuelos. Ahora mismo, dicen, no es rentable salir a la mar.

“No compensa los gastos que tenemos con las capturas“

El patrón mayor Cofradía San Ginés, Anquilino Arrocha, asegura que van a tener que parar los barcos. “El precio que tienen no va ser rentable ya que las costas son insuficientes. No compensa los gastos que tenemos con las capturas".

De seguir así, muchos pescadores ven un futuro incierto y de muchas pérdidas. “Vas a salir a la mar y ya sales con 700 u 800 euros de pérdidas. A jugártela como una moneda que, si el pescado coma o no coma, escapara o no escapara. Ya no estamos intentando vivir, sino sobrevivir”, afirma el pesquero Francisco Hernández.

“Vas a salir a la mar y ya sales con 700 u 800 euros de pérdidas. A jugártela“

En busca de soluciones, la Federación Nacional de Cofradías se reúne el próximo 15 de marzo con la Secretaria General de Pesca, Alicia Villauris. Los pescadores quieren que el diésel sea bonificado si supera los 170 céntimos el litro.