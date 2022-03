Elías Torres, medalla d'Or de les Balears

És un dels arquitectes més reconeguts de les Balears i ha participat en desenes de projectes internacionals. Avui Elías Torres rebrà la medalla d'Or de les Balears. És el principal reconeixement de la comunitat per la seva llarga trajectòria professional. Diu que han estat "cinquanta-quatre anys d'aventures". L'eivissenc, que ha ideat projectes com l'espai Ses Voltes a Palma o el museu Kumamoto al Japó, va rebre fa uns mesos la telefonada de la presidenta del Govern. "Em va telefonar i són aquelles sorpreses tan bones de la vida. El primer que vaig pensar és que havia de parlar en públic".

L'arquitecte ens ha rebut a un escenari molt especial, el Baluard del príncep, en uns mesos les obres ja estaran acabades. Un paisatge restaurat amb les seves mans, com el que conformen les murades de Palma. "La primera obra es va acabar l'any 1991 que va ser la de Ses Voltes i després hem fet més etapes. La darrera són quatre diferents"

Avui fent una mirada cap enrere ha recordat els seus primers projectes a Eivissa: "Eren petites coses, una botiga, un xalet petit... normalment eren projectes per als meus familiars que em donaren les primeres oportunitats" A més ha reivindicat la importància de la feina dels arquitectes "Tot el que està aquí darrere ho ha fet un arquitecte, i es veu per la qual cosa ningú no es pot amagar. Ajudes a construir un ambient urbà, un ambient en el paisatge. Rescatam part de la història i el donam un nou ús".