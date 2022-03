La Corte Constitucional de Colombia ha aprobado este lunes la despenalización hasta la semana 24 del aborto, aunque no ha eliminado el delito del Código Penal, según ha informado el tribunal en lo que es una decisión histórica en favor de los derechos de las mujeres en este país.

La despenalización ha sido aceptada en sesión extraordinaria por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados, en un proceso que lleva meses dilatado por trabas administrativas e impedimentos a jueces puestos por grupos opositores al aborto, y que hasta este lunes no había abordado el debate de fondo.

Hasta ahora el aborto solo estaba permitido en Colombia por tres motivos: si está en riesgo la salud o la vida de la madre, si el aborto es fruto de violación o incesto, o si hay malformación del feto, mientras que en el resto de casos está penado hasta con cuatro años y medio de cárcel.

No se trata, no obstante, de la eliminación del delito del aborto del Código Penal, que seguirá castigado a partir de las 24 semanas cuando no se trate de las tres causales, como pedían las organizaciones feministas.

