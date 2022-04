2.300 ucranianos residen en Aragón

Alina Klochko, presidenta de la Asociación Ucraniana de residentes en Aragón, llegó hace siete años desde Ucrania, después de que estallara la crisis de Crimea. Trabajaba como traductora e intérprete de ucraniano, pero con la pandemia se quedó sin trabajo y ahora lleva su propio negocio de alimentación en el barrio de La Almozara, en Zaragoza.

“Las recojo dentro y me siento muy mal, muy preocupada, porque también tengo familiares allí“

Vive el conflicto con preocupación desde la distancia. Cuenta que desde el año 2014 no ve las noticias por la televisión “las recojo dentro y me siento muy mal, muy preocupada, porque también tengo familiares allí, pero ya no solo por mis familiares, también me preocupa Ucrania, mi país”, lamenta.