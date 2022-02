Sayas y Adanero no entregarán a UPN su acta de diputados

La relación de UPN con la Reforma Laboral ha sido larga y llena de incidentes. Cuando todos los partidos del arco parlamentario navarro habían fijado su postura, los regionalistas navarros se despachaban con un ambiguo " todos los escenarios están abiertos".

Una expresión que apuntaba a que en la trastienda había negociaciones para decidir el sentido del voto.El mismo jueves, 3 de febrero, por la mañana ,el presidente de UPN, Javier Esparza aseguraba públicamente que votarían Sí a la Reforma Laboral. Sus dos votos eran decisivos para que el decreto saliera adelante. Sus dos diputados en Madrid daban a entender que acatarían la decisión del partido , aunque no estaban a favor de apoyar al gobierno de Pedro Sánchez.

“No puedes dar ni medio balón de oxígeno a alguien que es presidente, ( Pedro Sánchez), con los votos de EH Bildu“

Carlos García Adanero cree que hay "demasiados intereses" para expulsarlo de UPN. RTVE NAVARRA

En la votación saltó la sorpresa, y tanto Carlos García Adanero como Sergio Sayas votaron NO a la Reforma, que salió adelante por al equivocación de un diputado del Partido Popular.

Y en la mesa de ajedrez comenzaron a moverse las fichas. En el pleno del ayuntamiento de Pamplona,que se celebraba a esa misma hora, el PSN apoyó partidas presupuestraias de UPN antes de la votación del Congreso.Pero cuando se enteraron del NO apoyaron la reprobación del alcalde Enrique Maya, de UPN, y se rompía uno de los acuerdos para contar con el apoyo a la Reforma. Todo un caos que no dejó contento a nadie en Navarra, sobre todo a los socios de gobierno de María Chivite.

“Antes de entrar aquí nos ha dicho la gente que nos apoya y que no se nos ocurra irnos del partido“

Adanero y Sayas se sientan ante nuestro micrófono agradecidos por el apoyo que están recibiendo, se reafirman en que no van a abandonar sus escaños y sin ninguna muestra de arrepentimiento por lo que hicieron el jueves. Están convencidos de que no han incumplido los estatutos de UPN.Aseguran que volverían a votar NO a la Reforma Laboral.

“Yo no he tomado una decisión tan convencido nunca“

Sergio Sayas no contempla la posibilidad de que lo expulsen de UPN RTVE NAVARRA

El Consejo Político de UPN aprobó con un 80% de los votos pedir la entrega del acta de diputado a los dos, y en caso de que no lo hagan expulsarlos del partido.