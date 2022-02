O desafío máis duro de Julia Vaquero

A recuperación de Julia Vaquero: A atleta volve correr tras dúas décadas sen poder achegarse ao deporte.

— Después de estos 20 años tan duros, vuelvo a disfrutar, a querer vivir.

Con 51 anos Julia Vaquero remonta na carreira máis importante, a da vida. Pasou dúas décadas loitando con problemas de saúde mental.

— He estado muy mal. Muy mal, muy perdida. Incluso con pensamientos de suicidio. Me he sentido marginada, me he sentido estigmatizada. He oído comentarios del tipo ‘esa chica está muy mal de la cabeza, está pasada de rosca’.