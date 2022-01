La segunda jornada de votaciones para elegir al decimotercer Jefe de Estado italiano ha vuelto a terminar en 'fumata negra'. Se han impuesto una vez más los votos en blanco (527) con la participación de 976 de los 1.009 "grandes electores" -630 diputados, 321 senadores y 58 delegados regionales- que tenían derecho a votar. Este miércoles a las 11:00 deberá celebrarse una tercera jornada electoral, que tampoco tendrá un resultado definitivo. Se necesitará el apoyo de al menos dos tercios (673 votos), mientras que a partir del jueves será suficiente tener mayoría absoluta (505 votos).

Este martes ha habido más respaldo para algunos nombres, como el del actual presidente de la República, Sergio Mattarella, o el exjuez del Tribunal Constitucional, Paolo Maddalena, ambos con 39 votos.

La coalición de derecha de Italia, la de los partidos de Matteo Salvini, Silvio Berlusconi y Giorgia Meloni, ha propuesto para la Presidencia italiana a la exalcaldesa de Milán, Letizia Moratti, al fiscal Carlo Nordio y al pensador Marcello Pera. Sin embargo, los partidos de la izquierda en Italia y el Movimiento 5 Estrellas (M5S) han rechazado los tres nombres sugeridos.

"Tomamos nota de los tres nombres presentados por la coalición de derechas, que parece ser un paso útil para el diálogo", han declarado Enrico Letta, líder del Partido Demócrata (PD); Roberto Speranza, de Libres e Iguales, y Giuseppe Conte, del M5S, en una nota conjunta. "Respetando las opciones legítimas de la derecha, no creemos que estos nombres puedan aunar un amplio consenso necesario para este momento", han añadido.

No obstante, han confirmado su deseo de "llegar a una solución compartida" para una figura que cuente con el mayor respaldo parlamentario posible y, en lugar de anunciar sus candidatos, han invitado al bloque conservador a hablar este miércoles para desbloquear la situación.

"Ninguno de los nuestros (candidatos) tiene carné del partido, pero han desempeñado funciones importantes . No queremos imponer nada a nadie", ha explicado Matteo Salvini. "No son candidatos emblemáticos, sino de alto perfil", ha añadido Giorgia Meloni.

El jueves comienza la fase decisiva

"Basta de tácticas, encerrémonos en una habitación y tiremos la llave hasta que encontremos soluciones compartidas. Mañana es el día clave, a partir del jueves el quórum será del 51 %", ha advertido Enrico Letta.

El exprimer ministro, Giuseppe Conte, ha defendido que "no es el momento de hacer una pared. Italia no tiene tiempo que perder", al tiempo que ha abierto la puerta a la elección del actual primer ministro, Mario Draghi, que siempre se ha mostrado reacio: "Confiamos nuestro barco en dificultad a un timonel y hoy, en nuestra opinión, no se dan las condiciones para parar los motores, cambiar la tripulación o pedir al timonel que desempeñe otro cargo"."Esto evidencia la importancia que le damos al timonel en su puesto, porque nuestro barco está todavía en dificultad", ha explicado Draghi, al tiempo que ha abogado por elegir, con serenidad y responsabilidad, a una figura de la que los italianos puedan estar orgullosos.

La elección de Draghi exigiría la designación de otra figura al frente del Gobierno italiano, si se quiere agotar la legislatura, que termina en 2023. Para la votación del Presidente, la derecha parte con 454 electores, por lo que tiene que ganarse el respaldo de otros partidos, mientras que la izquierda -el PD y Libres e Iguales- y el M5S suman 405 electores.

En este contexto, el ex primer ministro Matteo Renzi y la cuarentena de electores de su pequeño partido, Italia Viva, una escisión del PD, pueden ser cruciales para desbloquear la situación, puesto que las votaciones están ajustadas y cada número cuenta.