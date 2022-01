4.800 persones han demanat enguany ajuda al Telèfon de l'Esperança

4.833 persones han cridat entre gener i novembre d'enguany al Telèfon de l'Esperança. Aquesta xifra suposa el doble de les que cridaren el 2020 que van ser 2.506 i quatres vegades més que l'any 2019, quan foren 1.056.

Aquest augment de casos reflecteixen els danys en la salut emocional i mental que produeix la pandèmia i la necessitat de socors de molta gent. Si bé només 43 persones van cridar i van manifestar clarament el patiment que els produïa la pandèmia, no obstant això, en la majoria de les cridades es manifestava la por o preocupació per contagiar-se o contagiar als altres.

Prevenció del suïcidi

“És molt valuós escoltar com expressa i verbalitza el malestar“



Segons el portaveu del Telèfon de l'Esperança a les Balears, Lino Salas, és important que a l'altre costat hi hagi qualcú que presti atenció i acompanyi, ja que prop del 10% dels casos són per solitud i incomunicació. "És molt valuós escoltar com expressa i verbalitza el malestar que té. I quan ho manifesta l'orientador es donarà conta si realment això li està ajudant a viure o no", ha assegurat.

219 cridades han estat amb temàtica suïcida. D'aquestes, 7 persones varen cridar durant l'acte mateix, és a dir, acabaven de posar fi a la seva vida. "Quan criden amb idees suïcides triguen fins a 25 minuts de diàleg, conversa... Quan acaba la telefonada, el 70% de persones agraeixen el que han escoltat", ha destacat.