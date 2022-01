La Asociación de la Crítica de Los Ángeles (LAFCA por sus siglas en inglés) ha premiado este sábado a los españoles Penélope Cruz y Alberto Iglesias como mejor actriz y mejor banda sonora por su trabajo en Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar.

Con este galardón, que se suma a la Copa Volpi del Festival de Venecia, la actriz española se sitúa con fuerza entre las aspirantes a recibir una nominación al Oscar a la mejor actriz, aunque la Academia de Hollywood no anunciará sus candidatos hasta febrero de 2022.

“Best Actress, Winner: Penelope Cruz, PARALLEL MOTHERS. #LAFCA“ — LA Film Critics (@LAFilmCritics) December 18, 2021

Además, el músico Alberto Iglesias subraya su condición de favorito en la temporada de premios.

Por su parte, la crítica cinematográfica de Los Ángeles -que nombra a un ganador y a un finalista en todas sus categorías- ha premiado como mejor película a la japonesa Drive My Car, basada en un cuento de Haruki Murakami, y ha dejado como finalista a El poder del perro (The Power of the Dog).