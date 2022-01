L'associació Salvem Sant Joan no vol dones a les festes de Ciutadella

L'associació Salvem Sant Joan, nascuda el mes de juny passat, s'ha presentat aquest cap de setmana al Casino 17 de gener, de Ciutadella i ho ha fet amb polèmica.

L'objectiu d'aquesta organització, segons ha declarat el seu president Joan Fedelich Benejam, és servar l'esperit original de les festes de Sant Joan, que han quedat desvirtuades els darrers anys a causa de la massificació.

Però la part més polèmica de les seves declaracions ha estat aquesta. Fedelich ha defensat que no hi hagi dones entre els protagonistes dels actes festius. ''Ni polítiques ni, amb tots els meus respectes, dones per enmig. El tema de la dona, per la nostra part, sobra'', ha dit Fedelich.

Una organització tradicionalista “Crida a la gent del camp perquè diguin prou a la massificació“ Ara mateix l'associació Salvem Sant Joan considera que les novetats introduïdes en el protocol no només desvirtuen les festes de Sant Joan sinó que les posen en perill. Aquesta associació s'oposa a la participació de les dones a la qualcada. A més fan una crida a "la gent del camp i a tots els ciutadellencs" perquè diguin prou a la massificació que pateix Sant Joan cada estiu.