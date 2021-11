El Secretario de Estado de Derechos Sociales de Unidas Podemos, Nacho Álvarez, ha anunciado que no aceptarán ampliar el tiempo de cálculo de las pensiones comprometido con Bruselas que suscribió el Ministerio de Hacienda el pasado miércoles para poder recibir el fondo de recuperación europeo.

A través de sus redes sociales, Álvarez ha explicado que "ampliar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión no es una medida recogida en el Pacto de Toledo, no está en el Acuerdo de Coalición, no forma parte del diálogo social e implicaría un recorte en muchas prestaciones futuras que Unidas Podemos no va a aceptar".

“Ampliar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión no es una medida recogida en el Pacto de Toledo, no está en el Acuerdo de Coalición, no forma parte del diálogo social e implicaría un recorte en muchas prestaciones futuras que Unidas Podemos no va a aceptar.“ — Nacho Álvarez (@nachoalvarez_) November 12, 2021

En esta misma línea ha ido el secretario de Estado para la Agenda 2030 y secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, que se ha mostrado también en contra de aumentar el número de años para calcular las pensiones. Además, rechaza incrementar la vida laboral de los trabajadores porque considera que "la gente no va a llegar viva" para disfrutar la jubilación.

Santiago ha realizado estas declaraciones durante un acto en el Cementerio Civil de Madrid con motivo del 42 aniversario del fallecimiento de la que fuera dirigente del Partido Comunista Dolores Ibárruri la 'Pasionaria'.

"Unidas Podemos no está a favor ni el PCE tampoco" de incrementar el tiempo para realizar el cálculo de la pensión de jubilación, ha precisado.

"Es más, nos sorprende porque no es el acuerdo que había con los sindicatos", ha señalado Enrique Santiago, quien considera que "no puede ser" es que se exponga a trabajadores, que en muchas ocasiones soportan "condiciones de trabajo muy difíciles y empleos muy duros" a prolongar indefinidamente su vida laboral para poder optar a una pensión mínimamente digna.

Por su parte, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, negaba durante una entrevista en RNE este jueves que la Comisión Europea exigiera a España aumentar el periodo de cómputo para la pensión de jubilación para desembolsar los fondos de recuperación y tildó el asunto de "serpiente de verano que puso en marcha Pablo Iglesias".

Preguntado por si la posible ampliación del periodo de cómputo podría reducir el importe de las pensiones, el ministro contestó que "no, rotundamente no" y añadió que el sistema no está pensado para reducir el gasto en pensiones.

Este asunto fue polémico durante la elaboración del plan hace casi un año, porque llegó a circular un borrador sobre la reforma de las pensiones que planteaba aumentar el cómputo de las pensiones de 25 a 35 años, no obstante, su existencia fue negada por Escrivá.