La secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, ha anunciado este jueves que deja su cargo en el Ministerio, su escaño en el Congreso de los Diputados y sus responsabilidades en Podemos como secretaria de Feminismos: "He tomado una decisión muy difícil para mí: dejar la política institucional".

Según ha avanzado en un mensaje en redes sociales, ha puesto al servicio de Podemos todos los cargos públicos y orgánicos en el partido por una decisión personal, al tiempo que ha indicado que su sustituta en la Secretaría de Estado de Igualdad será Ángela Rodríguez. Asimismo, Juan Antonio Delgado Ramos será quien tome su escaño como representante en el Congreso.

"Ha sido una decisión personal y complicada, porque después de siete años en ésta la que considero mi casa, no quiero defraudar a tantas compañeras/os que me dieron las responsabilidades que con honor he ostentado", ha escrito en su cuenta de Twitter. Sin embargo, ha señalado que cree que en política "lo más valioso es ser honesta" y saber "parar, tomar aire y emprender otros caminos".

Asegura que se va satisfecha por haber dado lo mejor de sí misma "por una España más feminista, con más justicia social, más ecologista y más firme en la defensa de los derechos humanos".

Finalmente, concluye despidiéndose "con cariño" de sus adversarios, "que han sido dignos y valiosos", concluye, y de Unidas Podemos: "Seguimos construyendo, aunque de otros modos".

Irene Montero: "Gracias por poner el cuerpo y por lo que vendrá" La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha despedido de Vera agradeciéndole su labor política. "Siempre a tu lado. Gracias por poner el cuerpo, y más gracias aún por lo que vendrá. Porque nosotras, querida Noelia, ya no vamos a dejar de caminar juntas. Te quiero mucho", ha escrito. “Siempre a tu lado. Gracias por poner el cuerpo, y más gracias aún por lo que vendrá. Porque nosotras, querida @VeraNoelia, ya no vamos a dejar de caminar juntas. Te quiero mucho https://t.co/CLebvE2Vyx“ — Irene Montero (@IreneMontero) September 30, 2021 También le ha dicho adiós la portavoz de Podemos, Isabel Serra, quien le ha dado las gracias "por todo lo que has dado durante estos años". Y ha añadido: "Es un orgullo para Podemos y para este país haber contado con tu dedicación para hacer este mundo más justo. Seguimos caminando juntas". Delgado Ramos, por su parte, ha dicho en Twitter que cuando se escriba la historia del ciclo político de estos años, "tu nombre irá asociado al país que se levantó a favor de una sociedad más justa donde tuvieran cabida los sueños de los de abajo". De este modo, ha recogido el "testigo" para "defender a Cádiz y Andalucía". “Trabajadora, brillante, divertida, responsable, leal y sobre todo honesta y buena gente. No es frecuente entrar en política con esos atributos y mantenerlos al salir. Gracias @VeraNoelia Qué ganas de verte, cuando toque, en lo que amas de verdad: el periodismo pic.twitter.com/hQmRAfh8Hu“ — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) September 30, 2021 "Trabajadora, brillante, divertida, responsable, leal y sobre todo honesta y buena gente. No es frecuente entrar en política con esos atributos y mantenerlos al salir", ha alabado el expresidente de Podemos, Pablo Iglesias.