“Ayer mi oncóloga me dijo que la detección precoz de cáncer en gente joven es muy difícil porque ‘se da por hecho que, por su edad, no tendrá un tumor maligno’. Hay que cambiar esta realidad. La sanidad pública necesita un cambio protocolario en la atención a gente joven”. Esa es la advertencia que hizo la periodista y fotógrafa Olatz Vázquez en septiembre de 2020. Justo un año más tarde, la pasada semana, fallecía como consecuencia de un cáncer gástrico a los 27 años.

Antes de conocer su diagnóstico, estuvo más de un año acudiendo a consultas médicas porque no se encontraba bien, pero sus síntomas no resultaban algo "relevante" para quienes la atendieron. Después, la pandemia retrasó las pruebas que tenía pendientes y cuando finalmente llegó una valoración acertada Olatz ya tenía metástasis.

"Yo siento mucha impotencia: ¿Y si le hubieran hecho caso mucho antes? ¿Y si se lo hubieran diagnosticado más pronto o lo hubieran hecho más pruebas en su momento?", se pregunta Cristina, una joven de 25 años que ha seguido muy de cerca la experiencia de Olatz con el cáncer gástrico. A ella le diagnosticaron un linfoma medioestínico (un tipo de cáncer de sangre) unos meses antes y se sentía "muy identificada" con los relatos y las fotografías que publicaba la periodista en sus redes sociales. La noticia de su muerte, admite, le ha afectado anímicamente.

Sentir en consulta que "se le resta importancia" a tus síntomas

A diferencia de lo que le ocurrió a Olatz, la pandemia de COVID-19 no retrasó el diagnóstico de Cristina, porque su valoración llegó en enero de 2020, pero sí afirma que tanto ella como otros muchos jóvenes han sentido que "se le resta mucha importancia" a los síntomas que describen en consulta.

"Yo empecé a ir al médico un año y medio antes del diagnóstico, con 23 años. Tenía síntomas que en aquel momento yo no asociaba con el cáncer. Me salieron unas ronchas en el pecho, me picaba todo el cuerpo y me encontraba bastante cansada. Mi médico de cabecera me dijo que tenía que disminuir el ritmo de trabajo y relajarme un poco más. En la analítica había visto que el hierro estaba un poco alto, pero me dijo que, como soy joven y soy mujer, que no me preocupase, porque esas cosas muchas veces se deben al periodo. Si mi médico no le dio importancia tampoco se la di yo", explica la joven en una conversación con RTVE.es.

“Muchas veces dices: 'si no le hubieran quitado hierro al asunto me podrían haber descubierto esto hace años'“

Pasó un año y, cuando Cristina se incorporó a trabajar, notaba mucho cansancio físico y hasta le costaba subir las escaleras: "Fui al médico de nuevo y me volvió a decir que podía ser ansiedad, que me relajase y me tomara unos días de descanso. A la semana de decirme eso me noté muy acelerada, notaba que mis pulsaciones iban muy rápido y fui otra vez al médico de cabecera. Me hicieron un electro y me dijeron 'vete a urgencias'".

A partir de ahí comenzó a cambiar el escenario. Le hicieron radiografías, un TAC y otras pruebas complementarias que revelaron que la joven tenía "una masa en el pecho". Tuvieron que ingresarla de urgencia y pocas semanas después llegó el diagnóstico.

"Muchas veces dices: 'si no le hubieran quitado hierro al asunto me podrían haber descubierto esto hace años o se podría haber tratado antes y a lo mejor hubiese cambiado mucho la película', porque quizá el estadio hubiera sido menor y no hubiese estado tan avanzado el cáncer", reflexiona Cristina, quien, tras un tiempo muy difícil de tratamiento en plena pandemia se encuentra al fin "en remisión completa".

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) explican que, actualmente, los programas de cribado que están establecidos para la detección precoz son los de colon y mama, pero los jóvenes no son la población "diana" en este caso. Más centrados en jóvenes y solo en mujeres existe un protocolo de detección del cáncer de cérvix, pero "no está implantado en toda España y hasta hace dos años solo se realizaban cribados a petición del interesado".

Cristina aclara en varias ocasiones que agradece infinitamente la labor del personal sanitario que ha llevado su caso desde el inicio en el Hospital Doce de Octubre de Madrid, porque la atendieron con enorme profesionalidad y cariño, e insiste en que no estaría viva ahora de no ser por ellos: "No me gustaría ser injusta con los sanitarios, es más una crítica a la sociedad en general, aunque sí que corroboro que se trata con un paternalismo innecesario a los jóvenes que padecemos la enfermedad", opina Cristina, que pide, además, "que no haya tantos prejuicios en función de si eres hombre o eres mujer".