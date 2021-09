Aumentan los retiros en los monasterios este verano

Bajo los cipreses y grandes árboles del patio del Monasterio de Santa María de Buenafuente del Sistal, en la provincia de Guadalajara, hay un grupo de personas que conversan entre sí. Se trata de uno de los ejercicios espirituales que realiza el padre don Ángel Moreno, el vicario episcopal para la Vida Consagrada en la diócesis Sigüenza-Guadalajara. “Probablemente por el tema de la pandemia, por el tema del confinamiento, el porcentaje sube en relación con otros años. La fenomenología es distinta a otros años prepandémico. Vienen gentes que ya tienen costumbres, otros por situaciones de crisis familias o por haber llegado al límite”.

Reconocen que en el último año se han incrementado el número de visita que vienen a pasar unos días de retiro a este enclave del Alto Tajo. Sobre todo, los visitantes han aumentado en verano. Desde junio, están recibiendo en sus instalaciones una media de 34 personas a la semana, es decir, entre un 50 y un 60% más a otros años. Esto se traduce en 34 huéspedes de media cada semana. “Para venir hay que ponerse en contacto con el Monasterio o nuestra casa de acogida para ver si tenemos capacidad. Aquí tienen pensión completa, comida y estancia”, detalla Moreno.

Un joven veinteañero, Tomás Garrido, nos dice que es la primera vez que realiza un retiro y que lo ha hecho para encontrar un poco de paz y silencio entre tanto ruido producido por la pandemia. “Yo he dedicado parte de mis vacaciones para pasar aquí una semana. He venido a aprovechar unos días para hacer algo distinto y replantearme mi futuro, qué quiero hacer con mi vida, reponer fuerzas”, afirma Tomás.

“No tiene precio”

Los responsables y voluntarios del monasterio les ofrecen desde alojamiento hasta desayuno, comida y cena. Un servicio totalmente gratuito, porque no cobran. “La economía no puede ser nunca una excusa para que una persona no pueda venir a meditar”, concluye don Ángel Moreno, que sí confirma que aceptan donativos a través de su Fundación. Un dinero esencial para el mantenimiento y subsistencia de lugares en peligro como éstos.

En el Monasterio de Buenafuente del Sistal solo quedan cinco monjas de la orden del Císter. La misma orden que se despidió el pasado mes de julio de Brihuega, tras cuatro siglos de vinculación con este pueblo alcarreño.

No es obligatorio participar en los actos litúrgicos. “Aquí se aceptan todas las personas, vengan de donde vengan, que quieran encontrarse con su yo interior, consigo mismos”, admite Moreno.