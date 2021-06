La incansable lucha de Miguel Nuñez por la democracia y contra las injusticias

En 2011 Pepe Gálvez y Alfonso López consiguieron el Premio Nacional de Cómic de Catalunya por Miguel Nuñez. Mil vidas más, en el que repasaban la lucha por la democracia y las libertades del político comunista Miguel Nuñez (Madrid 1920-Barcelona 2008), que luchó toda su vida por la libertad y se opuso al régimen franquista, lo que le llevó a pasar 15 años en la cárcel. Ahora, diez años después y coincidiendo con la edición francesa, Desfiladero ediciones reedita este cómic imprescindible en una edición que incluye 37 páginas más de cómic y varios extras que complementan la lectura.

El cómic se basa en anécdotas del propio Miguel Nuñez y el guionista, crítico y divulgador, Pepe Gálvez (Teruel, 1950), nos cuenta cómo lo conoció: Fue en Madrid cuando él estaba creando AMESDE (Asociación por la memoria social y democrática). Y el libro surge precisamente por la inquietud común de transmitir la memoria de la lucha por la democracia a las nuevas generaciones. En mi faceta de guionista de comic, le doy vueltas a la idea, pienso diferentes tipos de narraciones y un día llegué a la conclusión de que la mejor manera era recrear su vida".

El dibujante y periodista Alfonso López (Lleida, 1950), confiesa que también quedó fascinado por Miguel Nuñez: "Lo conocí de la mano de Pepe Gálvez y tuve oportunidad de entrevistarle, no solo para el libro de su biografía sino, aprovechando su experiencia, para otros proyectos como El Solar. Miguel era de esas personas que tienen un gran magnetismo personal. Era un seductor. A pesar de ello yo no acostumbro a idealizar a nadie y dudo que él lo hiciera, no olvidemos que una de las principales características de nuestra especie es tener contradicciones, es lo que nos hace humanos, para bien y para mal".

Página de 'Miguel Nuñez. Mil vidas más'

La nueva edición En cuanto a lo que nos vamos a encontrar en esta nueva edición, Pepe nos comenta: "Esta edición ha hecho un recorrido curioso, porque nace de la propuesta de realizar una versión para Francia. Al dirigirse a un público más alejado de los hechos que narrábamos, se nos plantea la conveniencia de que aportemos más material narrativo gráfico. De modo que hemos sustituido buena parte de los textos complementarios por 37 páginas nuevas de historieta que dan continuidad al relato biográfico". El cómic no es una biografía al uso, sino que narra diversas situaciones vividas por Miguel Nuñez, desde su nacimiento, su lucha en la Guerra Civil, su exilio, su lucha en la clandestinidad, su etapa como diputado en la democracia, su preocupación por los pueblos de la América expoliada o los 15 años que pasó encarcelado sin saber si lo iban a matar cualquier día. "La historia está estructurada a través de una secuencia de situaciones y vivencias significativas de las diferentes fases vitales de Miguel Núñez -nos cuenta Pepe-. De forma que con su lectura conocemos su evolución personal y al mismo tiempo el contexto en el que se realizó. En este sentido, sí que tiene continuidad". Página de 'Miguel Nuñez. Mil vidas más'

Un homenaje a las personas que lucharon por la democracia Pepe Gálvez nos comenta que este cómic es un homenaje a las personas que lucharon contra la dictadura y por la democracia: "Si, sin duda, en la vida de Miguel hemos simbolizado a otras miles de personas y sobre todo hemos querido lanzar el mensaje de que la democracia no cayó del cielo, o surgió de la nada, sino que se conquistó día a día practicando la libertad, ganando derechos, venciendo el miedo, generando solidaridad". "También -añade el guionista- me gustaría destacar otro elemento de la vida de Miguel y es la capacidad de resurgir de las cenizas, de levantarse después de haber caído o de buscar nuevos caminos cuando los que se han seguido hasta entonces ya no sirven". Alfonso también nos comenta otra virtud de Miguel Núñez: " Básicamente su coherencia, su capacidad de análisis que en gran manera le impedía autoengañarse a pesar de la supermoral que muchos militantes de aquel momento histórico hacían gala. Es difícil imaginarse hoy en día una fe semejante pero su capacidad de autocrítica continua siendo necesaria". Viñetas de 'Miguel Nuñez. Mil vidas más'

Humor y expresionismo para contar las partes más duras A pesar de que la historia de MIguel es muy dura, sobre todo en la parte en que relata su encarcelamiento y las torturas que sufrió, la historia tiene mucho sentido dle humor. Preguntamos a Pepe si es una decisión que tomó junto al propio Miguel Nuñez: "No, de hecho Miguel sólo conoció una historieta del libro, una historieta que hicimos a propósito para que pudiera verla antes de morir. Pero esa historieta ya contenía el toque de humor (negro) de que un policía se interese por su estado de salud en una situación de peligro para su clandestinidad". "Pero ese toque de buscar el aspecto cómico de la vida era una característica de Miguel -continúa el guionista-. En cierto modo era una forma de sobrevivir, diría yo. Y con este mismo sentido, con Alfonso hemos dosificado las dosis humorísticas para aliviar la presión de la parte más dura de la historia". "Es imposible no destacar la fuerza y resistencia de Miguel ante las torturas de la dictadura franquista", añade Alfonso. Página de 'Miguel Nuñez. Mil vidas más' Quizá por eso, el dibujo de Alfonso tiene algo de expresionista: "Efectivamente, tiene algo de expresionista y, en menor grado, también algo de simbolista. Especialmente en los momentos de las torturas el realismo se demostraba insuficiente para narrar lo que estaba sucediendo, había que ir más allá a nivel gráfico para captar la esencia". Destacar la documentación de la que hacen gala el guionista y el dibujante. "Para el cómic he contado con la colaboración de Pepe y no hay que olvidar que a estas alturas de profesión tengo un amplio archivo gráfico. No ha sido complicado", confiesa Alfonso. Finalmente, hemos querido preguntar a Pepe Gálvez cómo cree que le gustaría ser recordado a Miguel Nuñez: "No puedo dar una respuesta contundente a la segunda pregunta, en todo caso puedo hacer una aproximación, mi aproximación: Como una persona que amó la vida, que la amó tanto que hubiera deseado vivir mil vidas más. Pero amar a la vida era luchar por hacerla más justa, más libre, más igual en derechos y posibilidades de disfrutarla". Página de 'Miguel Nuñez. Mil vidas más'