El cine coreano: mucho más que 'Parásitos'

Primero descubrimos el kpop (música pop coreana) y los kdramas (series de televisión coreanas) y ahora el histórico triunfo en los Oscar de 2020 de la película Parásitos, de Bong Joon Ho ha popularizado en occidente el kcine (cine coreano), una de las cinematografías más interesantes del mundo. Para descubrir sus grandes títulos y a sus autores, nade mejor que el libro CINE COREANO: cine se escribe con K (Dolmen), de Beatriz Vera Poseck (Imágenes de la locura: La psicopatología en el cine), escritora, influencer, filóloga hispánica y experta en la cultura de ese país.

Beatriz está de acuerdo en la importancia de Parásitos para que la gente haya querido descubrir esta original cinematografía: "Hasta la llegada de Parásitos el cine coreano estaba restringido a un público minoritario, cinéfilo. El éxito internacional de la película de Bong Joon Ho a acercado el cine coreano al grueso del público general y sin duda ha abierto una puerta que, esperemos, quede ya abierta. Sin duda la plataforma Netflix está haciendo también una grandísima labor de difusión del cine y series de televisión coreanos que gracias a ello llegan a un público mucho más amplio. Parece que el interés va en aumento, y la inversión de la plataforma en Corea del Sur crece cada año por lo que no hay duda de que crecerá de forma exponencial en los próximos años".

Pero la pasión de Beatriz por este cine y esta cultura viene de mucho antes: "Llegué a Corea del Sur por trabajo y sin tener ninguna idea del país hace siete años. Pero conocí a mi actual pareja allí y desde entonces mi vida quedó ligada al país. Desde entonces vivimos a caballo entre Corea y España, así que mi inmersión en la cultura coreana fue y es muy profunda".

"El cine ha sido siempre una de mis pasiones -añade-. Ya conocía a los directores más famosos en Occidente pero a raíz de llegar a Corea y comenzar a tener contacto con su cultura fui descubriendo otros cineastas y todo un mundo nuevo lleno de películas interesantísimas por disfrutar".

Los cineastas y títulos imprescindibles del cine coreano

Preguntamos a Beatriz ¿Cuáles cree que son los cineastas y títulos imprescindibles para ese éxito internacional del cine coreano? "Podríamos decir que son cinco los grandes cineastas que han marcado el camino hacia occidente: Kim Ki Duk, Hong Sang Soo, Park Chan Wook, Bong Joon Ho y Lee Chang Dong. Todos estos directores han formado y forman parte habitual de festivales internacionales de todo el mundo".

"Secret Sunshine, Iron 3, Pieta, Memories of Murder, The Host, la Trilogía de la venganza, The Handmaiden, The Woman Who Run... son algunos de los títulos que han contribuido a ese éxito del cine coreano".