Castilla-La Mancha es la comunidad con mayor lista de espera quirúrgica

El problema de las listas de espera en la sanidad pública no es nuevo en España, pero por culpa de la pandemia, el tiempo para operarse ha aumentado de manera muy notable y dispar en el país. En Asturias la media es de 60 días, mientras que en Castilla-La Mancha es de casi un año. Los castellanomanchegos esperan de media 286 días según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

''La situación de Castilla-La Mancha es bastante mala, encabeza las listas de espera quirúrgica y está por encima de la media en primera consulta'' cuenta a RTVE el portavoz de la Federación de Asociaciones para Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle.

Sánchez denuncia: “los pacientes pueden ver cómo su patología se agrava, surgen complicaciones en esa patología e incluso puede derivar en letalidad’’ y añade: “en la sanidad pública la gente, en el último año, no se ha muerto por Covid sino de otras cosas. Unas muertes que se podrían haber evitado''.

“En la sanidad pública la gente, en el último año, no se ha muerto por Covid, sino de otras cosas. Unas muertes que se podrían haber evitado''“

Los médicos “no son optimistas”, respecto a una mejora en las listas de espera

Asegura que han trabajado sin descanso para paliar la Covid-19 y que, ahora que necesitan descansar, se enfrentan a las patologías que están emergiendo y las que no se han atendido durante la pandemia y sentencia: ‘’yo no soy optimista respecto a las listas de espera. No tienen una solución fácil’’.

Para intentar paliar el problema, tanto las asociaciones como el Colegio de Médicos, coinciden en que no hay una solución concreta. Apuntan a que tendrá que ser un conjunto de medidas como: contratar a más personal, disponer de más presupuesto o reforzar la atención primaria. Porque según los últimos datos de Sanidad, en la Región, sólo el 11,3% de los pacientes remitidos al especialista tienen una cita en 15 días y de las personas que piden cita en atención primaria, sólo el 18% la consigue en 24 horas.