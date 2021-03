La pandemia de la COVID-19 golpeó como un tsunami el sistema sanitario hace justo un año. Durante la primera ola -cuando los sanitarios no tenían ni mascarillas para protegerse frente al nuevo virus- se suspendió toda actividad quirúrgica no urgente. Un año después -y tras una tercera ola que también ha obligado a aplazar intervenciones- las listas de espera no se han recuperado.

La demora media para ser operado ha aumentado en todas las comunidades -entre un mes y dos meses adicionales en muchas de ellas- y, aunque al cierre de 2020 había menos pacientes en lista de espera quirúrgica que un año antes, esta disminución no se debe a una mejora de la atención sino al retraso en el diagnóstico, según todas las fuentes consultadas. Las citas con el especialista y las pruebas diagnósticas no han recuperado aún el ritmo anterior a la pandemia y, sin ellas, la entrada de pacientes en la lista quirúrgica es más lenta.

A 31 de diciembre de 2020, en España había al menos 650.000 personas pendientes de ser operadas, alrededor de un 9 % menos que un año antes, según las cifras recopiladas en las últimas semanas por Datos-RTVE de las distintas comunidades autónomas. Este dato, en cualquier caso, no incluye los pacientes de Asturias y País Vasco porque las administraciones responsables no los han facilitado. El Principado decidió no publicar los datos por el efecto de la pandemia. El último que hizo público fue el de agosto, cuando tenía en espera a 19.288 pacientes. En el caso del País Vasco, había 17.185 personas en su lista a 30 de junio de 2020, último dato facilitado por el Ministerio de Sanidad. [Consultar más detalles en la metodología].

Los descensos más acusados en el número de pacientes en las listas de espera de las autonomías se han producido en Cataluña (-20,3%), que ha pasado de estar pendiente de operar a 173.694 personas a 31 de diciembre de 2019 a tan solo 138.398 un año después, y en Andalucía (-16%) al pasar de 163.672 pacientes a 137.370 al cierre de 2020. Melilla, por su parte, ha visto reducida su lista de espera a la mitad. Algunas comunidades, en cambio, han acusado el efecto más lógico de un año de parón con el incremento de los usuarios a los que operar después de doce meses de pandemia. Es el caso de Extremadura (9,2 %), Castilla-La Mancha (8,9 %) o Cantabria (7,8 %).

En términos relativos, las tasas más altas en lista de espera quirúrgica son las de Extremadura (23,19 pacientes por cada 1.000 habitantes), Aragón (20,83), Cantabria (19,56) y Castilla-La Mancha (19,05). Cataluña y Andalucía, que en términos absolutos son las que más lista de espera tienen, se sitúan en quinta y sexta posición con 17,79 y 16,23, respectivamente. La Comunidad de Madrid, por su parte, tiene una tasa de 11,13.

"Estamos viviendo una situación en la que se alargan los tiempos y disminuye la lista, pero el problema clave es que no han entrado pacientes al ritmo que deberían haber entrado. Hay hospitales donde se ha reducido el número de gastroscopias en un 16 % y el de colonoscopias, en un 35 %. En Andalucía el número de pruebas diagnósticas solicitadas ha bajado un 20 %", señala Salvador Morales Conde, presidente de la Asociación Española de Cirujanos, que se muestra muy preocupado por "la disminución de los diagnósticos".

En este sentido, Morales Conde señala que las cifras absolutas de pacientes pendientes oficialmente de una operación no son el "reflejo de la realidad" y aboga por hablar mejor de "calidad, de tiempo de demora y del retraso en la inclusión en la lista de espera porque no se diagnostica".

Hasta dos meses más que antes para ser operado Lo que ha aumentado en todas las comunidades autónomas es el tiempo de demora medio para ser intervenido. En Andalucía se ha pasado de 159 a 190 días; en Cataluña de 155 a 190; en Extremadura de 125 a 175; y en Castilla y León de 94 a 152. Al margen de Asturias, en el caso de la demora media no han facilitado el dato global ni Aragón ni Castilla-La Mancha, que a 30 de junio de 2020 tenía la espera más alta (269 días, según el Ministerio de Sanidad). Por su parte, el Principado cerró el primer semestre del año pasado en 52 días y Aragón, en 171. El secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO, Antonio Cabrera, señala que la "única explicación" a que, por un lado, esté bajando el número de personas en lista de espera y, por otro, aumentando la demora media es que "no están siendo diagnosticadas" y las que sí que lo están tienen que esperar más tiempo porque en el último año "no ha habido intervenciones quirúrgicas al ritmo que se venían haciendo" antes de la pandemia. Unos retrasos que, en su opinión, tendrán un alto coste para la salud de los ciudadanos y también para el sistema sanitario porque los pacientes llegarán con patologías más agravadas.