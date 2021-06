El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha viajado este martes a Tulsa, Oklahoma, con motivo del centenario de los disturbios racistas que dejaron al menos 300 afroamericanos asesinados a manos de una turba de blancos. Allí, el mandatario norteamericano ha dado un discurso lleno de humanidad en el que se ha mostrado decidido a "romper el silencio, porque en el silencio las heridas se profundizan" de lo que según él "no fueron disturbios, sino una masacre".

Durante esta jornada inédita, Biden ha compartido protagonismo con tres supervivientes vivos de la masacre: Viola Fletcher, de 107 años; Hugh Van Ellis, de 100 años; y Lessie Benningfiled Randle, de 106 años; que siendo solo unos niños tuvieron que ver como cientos de personas de su barrio fueron asesinadas y más de 1.250 casas acabaron destruidas.

"Los hechos de los que hablamos ocurrieron hace 100 años y, sin embargo, soy el primer presidente en 100 años que viene a Tulsa", ha lamentado Biden, quien ha denunciado que los sucesos de Greenwood quedaron "envueltos en tinieblas". En su discurso ha remarcado que "solo porque la historia se haya silenciado no significa que no haya pasado. La oscuridad puede esconder mucho, pero no borra nada".

El presidente ha narrado con sus propias palabras el horror vivido por los residentes de Greenwood, conocido en la época de la masacre como "el Wall Street negro" por su prosperidad, al tiempo que lamentó que después hubo "un claro esfuerzo" para borrar la tragedia de las memorias de los ciudadanos. "Algunas injusticias son tan atroces, tan aterradoras, tan dolorosas que no pueden permanecer enterradas", continuó el exvicepresidente de Barack Obama, quien ha apuntado que las autoridades adoptaron políticas que impidieron que el barrio se recuperara del todo.

Acabar con la brecha racial El acto, además de conmemorativo también ha sido reivindicativo, y Joe Biden lo ha aprovechado para anunciar una serie de medidas políticas y económicas que tendrán como objetivo acabar con las brechas raciales. En concreto, la Administración de Biden quiere fomentar la propiedad de viviendas y de pequeños negocios por parte de la comunidad afroamericana. Biden se compromete a acabar con el "racismo sistémico" cuando se cumple el centenario de la masacre de Tulsa A ese respecto va a lanzar un "esfuerzo interinstitucional único" para abordar la desigualdad en las tasaciones de viviendas y va a imponer normas "para combatir de forma agresiva" la discriminación en este mercado. La Casa Blanca ha citado un estudio de 2018 del laboratorio de ideas Brookings que apunta que la mayor parte de los inmuebles en barrios de mayoría negra son a menudo valorados decenas de miles de dólares menos que casas similares en zonas de predominio blanco. Este programa de ayudas también incluye "inversiones históricas" en la seguridad económica de las familias, con fondos para pequeños negocios en zonas desaventajadas, entre otros.