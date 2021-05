Decenas de organizaciones animalistas han exigido este sábado a la Comunidad de Madrid que cumpla con su compromiso y decomise de manera inmediata los cientos de animales que continúan "encerrados" en el laboratorio de experimentación de Vivotecnia, en Tres Cantos.

Activistas y distintas asociaciones animalistas, no solo de la capital, han recorrido parte de la calle Mayor hasta la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol para pedir la liberación de estos animales y su traslado a santuarios y centros de protección que se han ofrecido voluntariamente a acogerlos.

"Esto es una marea roja contra la experimentación con animales, pero sobre todo, y en este momento, una movilización para exigir el rescate de los animales de Vivotecnia", ha señalado a Efe la presidenta de Pacma, Laura Duarte, quien ha cuantificado en más de 800 los animales que aún están en esa empresa, de los cuales 128 son perros.

Hace siete semanas, la asociación Cruelty Free Internacional hizo público un vídeo en el que se mostraba el supuesto maltrato animal y la extrema crueldad a la que eran sometidos los animales utilizados para la experimentación en Vivotecnia. Tras su difusión, además de las acciones legales de Pacma o AnimaNaturalis, la Comunidad de Madrid decidió suspender la actividad investigadora del laboratorio, después de que se constataran indicios de maltrato animal tras una inspección.

Pese a ello, el Partido Animalista afirma en un comunicado que, según informaciones periodísticas, durante este lapso de tiempo se han seguido realizando experimentos con animales.

Negativa judicial al decomiso

La convocatoria de este sábado se ha llevado a cabo además tras la negativa del Juzgado de Colmenar Viejo de ordenar el decomiso de los animales como medida cautelar: "Queremos presionar a la Comunidad de Madrid y exigir que ordene el decomiso inmediato de los animales", han afirmado en una nota las organizaciones de la manifestación.

La Comunidad "no hace lo que tiene que hacer", ha denunciado Duarte, quien en declaraciones a Efe ha mencionado que esta "se comprometió" a rescatar a los animales y llevaros a protectoras, "algo que puede hacer". Para Duarte, "la experimentación con animales en sí es una práctica cruel que, incluso cuando se ajusta a la normativa, implica maltrato animal siempre".

Tras indicar que los laboratorios "son lugares opacos" y que casos como el de Vivotecnia "no son aislados", la presidenta de Pacma ha lamentado que "la ley no sea suficiente para proteger a esos animales". "Más allá de estos casos hay que dar pasos para terminar con la experimentación con animales. En España no se invierte nada en investigar métodos alternativos, somos de los pocos países europeos que no lo hace", ha denunciado.

Durante la acción, los manifestantes han portado pancartas en las que se podía leer "libertad a las víctimas" o #rescateVivotecnia; algunos de los participantes, además, han vestido camisetas rojas con el mismo mensaje o han llevado caretas con la cara de un conejo. También se han oído gritos de "los animales están sufriendo" o "la tortura no es ciencia".