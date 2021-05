La petición de Madrid Fusión se convertía en una oportunidad única para Robert de Niro de acceder a "un menú de un valor incalculable". Sabiendo de las cartas con las que jugaba, el congreso gastronómico solo le dio 48 horas al actor para decidirse antes de que la oferta pasara a otro famoso dispuesto a aceptar.

Tras pasar la prórroga, a las 72 horas -el actor no suele utilizar las redes sociales-, De Niro aceptó el trato por el que será la imagen de Madrid Fusión 2022.

“We honestly didn't expect this to happen, but IT did. Sorry to the other celebrities, but Robert said...#robertsayyes #invaluablefood #comidaimpagable #madridfusion2021 @QiqeDacosta @chefjoseandres @Berasategui @maurocolagreco @CanRocaCeller pic.twitter.com/o8xFyKrb1J“