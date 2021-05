La lucha de Mohamed en España: de llegar en patera a integrarse en el mercado laboral

Mohamed El Azzouzi llegó en patera a Motril, Granada, siendo menor de edad y se integró en el sistema de acogida de Andalucía. Consiguió un contrato en prácticas en un catering para formarse en restauración mientras estaba tutelado en el centro de menores. En ‘La Hora de La 1’ nos desplazamos al hogar de este joven para ver su progreso en España y las barreras que ha tenido que superar hasta llegar aquí.

“Me tratan muy bien y me enseñan“

Hoy trabaja en una empresa de serigrafía, gracias a la cual ha conseguido permiso de residencia y de trabajo. "Antes estaba de cajero en un supermercado y ahora en esta empresa. Me tratan muy bien y me enseñan", explica Mohamed. Es allí también donde, poco a poco, va aprendiendo español ya que no conocía el idioma cuandó llegó. Además, combina el trabajo con sus estudios, para los que saca hueco por las tardes. A Mohamed le queda el último examen para culminar la ESO. Poco a poco va escribiendo su futuro. El siguiente paso, independizarse. Esta misma tarde tiene cita para ver un piso y abandonar la casa que comparte con otros jóvenes tutelados.

Mohamed viajó en patera a la costa andaluza junto a otros dos compañeros. Al llegar, un hombre les ayudó y comenzó su lucha por asentarse en el país. Él tenía a su primo en España, quien le acogió un par de días hasta que la policía le derivó al centro de menores. Cuando cumplió la mayoría de edad le trasladaron al piso donde vive junto a dos marroquíes y dos chicos senegaleses. La asociación Engloba se hace cargo del piso en el que ahora se encuentra.

Nuevo cartel en el Metro de Sol Asimismo, protagoniza un cartel publicitario del partido "Por un mundo más justo" que, bajo el lema "Protege a los menores", se muestra a cuatro jóvenes no acompañados que sí han logrado progresar. "Hemos venido a sumar y a trabajar", relata el cartel que ha llamado la atención de los pasajeros del Metro de Madrid, hasta el punto que varios de ellos han subido una foto a las redes sociales. Mohamed comparte cartel junto con tres compañeros que también han conseguido hacerse su camino en España. “Cartel en apoyo a menores no acompañados en el mismo sitio donde Vox colocó el suyo en las elecciones madrileñas.



Está ubicado en el Metro de Sol, en Madrid. Justo en el mismo lugar en donde se situó el anuncio de Vox en el que se calculaba el coste mensual de un menor no acompañado y se comparaba con el de una pensionista. Un polémico cartel que fue denunciado ante la Justicia. El Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, finalmente, acabó archivando las denuncias de la Fiscalía y del PSOE contra Vox por un supuesto delito de odio por dicho cartel sobre menores extranjeros no acompañados al estimar que ha ejercido su derecho a la libertad de expresión en el marco de la campaña para las elecciones en la Comunidad de Madrid del 4M.