El centro territorial de TVE en el País vasco cumple 50 años. Muchas cosas han cambiado desde aquel lejano 24 de mayo de 1971. Del cine al video, de la máquina de escribir al ordenador, de las fichas de cartón a Internet, de lo analógico a lo digital.

Cambian los medios técnicos pero el objetivo se mantiene inalterable década tras década: colarnos en los hogares de Euskadi para contar la actualidad más cercana. Un reto lleno de responsabilidad y al mismo tiempo apasionante, para quienes forman el equipo de profesionales de TVE en el País Vasco.

50 años de actualidad dan para mucho. Para malas noticias, especialmente las relacionadas con el terrorismo que han marcado el día a día en el País Vasco durante cuatro décadas, como recuerda Jordi Gómez, reportero: "fue muy duro el asesinato de Fernando Buesa y su escolta. Estábamos a 100 metros grabando una rueda de prensa. Oímos la explosión y de la misma cogimos la cámara y salimos corriendo. Fue muy impactante". "Uno de los recuerdos más duros fue el ametrallamiento en Ispaster de unas patrullas de la Guardia civil", asegura Aquilino Gómez, otro de los reporteros de TVE Euskadi.

Pero también ha habido muchísimos buenos momentos que han acercado al espectador. "Hemos podido contar la historia del Guggenheim, hemos visto el progreso en el campo, cambios en las relaciones de las personas, de la sociedad en general", relata Cristina Gutiérrez presentadora del Telenorte.

Ingenio para informar en los grandes sucesos

No siempre, hay que reconocerlo, han podido ofrecer las noticias con rapidez. El objetivo de la inmediatez, a veces, ha sido una labor compleja. En unos casos la tecnología jugaba una mala pasada, en otros, la realidad lo ponía difícil.

“En las inundaciones de Bilbao, no había luz, no podías cargar las baterías y tampoco podías enviar las imágenes a Madrid“

En sucesos como el accidente aéreo del monte Oiz o las inundaciones de Bilbao hubo que agudizar el ingenio para conseguir emitir las imágenes, No faltó el uso de helicópteros o el lanzamiento de cintas desde el aire que posteriormente eran recogidas con una cinta para poder ser enviadas.como recuerda el periodista Alberto López Echevarrieta: "en las inundaciones de Bilbao, no había luz, no podías cargar las baterías y tampoco podías enviar las imágenes a Madrid. Se estableció un sistema aéreo con helicópteros entre Bilbao y Pamplona. Y desde Pamplona se repicaban las cintas para Madrid".

“Nadie se planteaba por qué dábamos noticias de ayer“

"En aquella época se asumía un retraso en la información que era normal y lógico y nadie se planteaba por qué dábamos noticias de ayer", dice el reportero Jordi Gómez.. Y Txemi Sánchez, realizador, recuerda que "la primera vez que entró un vídeo grabado de la calle fue con la trágica explosión de gas en el colegio de Ortuella"

Una intensa labor periodística en la que cobran gran protagonismo las unidades informativas de Vitoria y San Sebastián. Una red que busca llegar a todos los rincones de Euskadi, para contarles las grandes noticias institucionales y las pequeñas historias, lo que ocurre en las capitales y en los pueblos