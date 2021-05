Aprobar planes sectoriales para asegurar la conservación, introducir la educación ambiental en el sistema educativo e impulsar la renaturalización urbana son algunas de las 117 propuestas recogidas en un estudio elaborado por Ecologistas en Acción para frenar la pérdida de biodiversidad.



El documento, titulado Naturaleza con futuro: propuestas para la conservación de la biodiversidad en el Estado español, ha sido presentado de forma virtual este jueves con motivo del Día Mundial de la Biodiversidad, que se celebra cada 22 de mayo y que conmemora la firma del Convenio sobre la Diversidad Biológica en esa fecha de 1992.



El responsable de proyectos de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, ha advertido durante la presentación del estudio que, desde la firma del convenio, "la pérdida de biodiversidad se ha acelerado” en lugar de frenarse y que, de hecho en 2021 “las perspectivas mundiales de la biodiversidad dejan claro que nos enfrentamos a una amenaza para muchas especies, además de la nuestra”.

“Inacción de las administraciones”

Como respuesta a lo que la organización ecologista considera “inacción de las administraciones”, sus expertos han decidido reunir en este informe todas las propuestas que a su juicio deberían desarrollar y aplicar las administraciones nacionales, autonómicas y locales para hacer frente al "deterioro generalizado" de los procesos ecosistémicos.



Así, la responsable de comunicación de la campaña ‘Sin biodiversidad no hay vida’ de Ecologistas en Acción, Carolina Martín, ha defendido que la redacción de este documento “hacía falta, dado el claro desinterés de las administraciones públicas por atajar la pérdida de biodiversidad”. Martín ha insistido en que no se trata sólo de "la desaparición de algunas especies, sino del deterioro de los ecosistemas en su conjunto”, así como “la alteración de los servicios ecosistémicos que sustentan la vida humana”.



Ese deterioro implica entre otras cosas una merma en “la polinización y los ciclos del agua, de los nutrientes y de la energía”, algo que “debería preocuparnos, simplemente desde un punto de vista egoísta”.



Por ello, la preocupación "no compete sólo al Ministerio de Transición Ecológica, sino que debería ser una cuestión transversal a todas las políticas de todos los ministerios”, según Martín, quien ha insistido en la necesidad de aprobar planes sectoriales que aseguren la conservación de la biodiversidad y ha abogado por constituir una conferencia que reúna al Gobierno y a las comunidades autónomas para "impulsar políticas coordinadas".



Además, Ecologistas en Acción considera "imprescindible” adaptar los currículos educativos de educación primaria y secundaria para que los alumnos comprendan “el funcionamiento de los ecosistemas y las causas y consecuencias de la pérdida de biodiversidad”.