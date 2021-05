La caída del califato del Daesh: terroristas detenidos, sus familias confinadas en Siria y víctimas esperando justicia

La caída de Baguz, el último bastión del autoproclamado califato del Daesh, en marzo de 2019, llevó al confinamiento de decenas de miles de sus combatientes y sus familiares, mujeres y niños, en cárceles y campos en el noreste de Siria bajo control de las milicias kurdas. Los países europeos se resisten a repatriar a sus nacionales, en medio del dilema entre seguridad, moralidad, derechos humanos y justicia.

"Alguien que no renuncia a su ideario y que quiere retornar aquí supone un peligro para nosotros, no solo por ellas, por ellas, ellos y los menores", dice tajante Raquel Alonso, presidenta de la Asociación contra el Radicalismo Extremista y Víctimas Indirectas (ACREAVI).

Ellas insisten en que solo han sido unas devotas esposas musulmanas . Pero no se percibe distanciamiento de la ideología del Daesh , cuando preguntamos por prácticas tan aberrantes como lapidaciones o decapitaciones. “Mira, yo no tengo una base tan fuerte en mi religión como para poder hablar de ello, eso necesita estudios. Es como si vas a España y le preguntas al dependiente del supermercado sobre la ley 24/14 del estado”, responde Yolanda. “El gobierno tiene sus leyes ¿verdad? Alá tiene sus leyes”, remata Luna.

"Yo no sé lo que es el estado islámico, yo no renuncio a las leyes de Alá", dice Luna Fernández. "Nosotras veníamos a vivir el islam, cien por cien que hasta nuestros maridos han podido venir engañados", añade Yolanda Martínez.

El marido de Yolanda Martínez es un terrorista yihadista de origen marroquí, ahora detenido. Luna Fernández es viuda de otro terrorista yihadista . Han sobrevivido al derrumbe del califato. Dicen que no sabían que iban a unirse al Daesh , que sus maridos no se lo dijeron.

En la cárcel de los terroristas del Daesh

En la cárcel de Hasaka unos 5.000 yihadistas del Daesh viven en condiciones infrahumanas, hacinados y aislados del exterior. A pesar de las fuertes medidas de seguridad, ya ha habido varios motines e intentos de fuga. Los extranjeros, unos 2.000, son de más de 50 países, más de 800 europeos.

“Son como bombas de relojería“

"Son los más peligrosos", nos advierte el director de la cárcel, Robar Hassan, "son como bombas de relojería. Si explotan, no sabemos lo que puede ocurrir".

Prisioneros en la cárcel de Hasaka en Siria TVE

El marroquí Mustapha Ahdad nos cuenta que fue a Siria para ayudar a sus hermanos musulmanes frente al régimen de Al Asad. Asegura que no combatió. "¿Qué hacía entonces en el estado islámico?", le pregunto. "Estuve de conductor de camiones y grúas grandes", me responde con una media sonrisa que oculta más de lo que dice.

Abdellah Nouamane se fue a Siria con solo 17 años y está considerado uno de los terroristas yihadistas belgas más duros. Al preguntarle sobre los actos bárbaros del Daesh, responde: "Era joven y no pensaba en eso. Para ser honesto, era como una película. Era joven, con el cerebro lavado, no pensaba, estaba alocado. Hacía lo que me daba la gana".

El alemán Mohammed Demer llegó a Siria en 2016 y asegura que irá allí donde se cree un nuevo estado islámico. No se distancia de lapidaciones y decapitaciones. "No sé, no soy juez, no sé qué condenas se dictan, pero estoy completamente de acuerdo con la legalidad islámica, apoyo sus sentencias. Y si hay una condena a muerte, yo personalmente prefiero que me decapiten antes que ser asado en la silla eléctrica o que me metan veneno en las venas", afirma.

“Son personas adoctrinadas y adiestradas operativamente“

Los terroristas yihadistas y sus familias suponen todo un desafío para sus países de origen y, en concreto, para los europeos. No se les quiere repatriar. "Ningún país europeo quiere recibir en su tierra a terroristas. Son personas sumamente peligrosas. Son personas adoctrinadas y adiestradas operativamente. Pueden venir a España y no solo adoctrinar a otras personas sino adiestrarlas o directamente cometer delitos", asegura Miguel Ángel Carballo, Teniente Fiscal de la Audiencia Nacional. Pero no repatriarlos ni someterlos a un juicio justo podría llevar a incurrir en una violación del derecho internacional humanitario.