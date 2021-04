Las personas con disfagia tienen dificultades para tragar el bolo alimenticio, ya sea en texturas sólidas o líquidas. Entre otras cosas, esto les impide salir a comer a restaurantes dadas sus limitaciones y el miedo a no encontrar platos adaptados a sus necesidades. Desde la Asociación de Parkinson de Cuenca han promovido una iniciativa bajo el nombre 'Comer con placer' para formar a los restaurantes de la ciudad y que estos adapten sus menús a esta problemática.

“Empecé a darme cuenta cuando entré en la Asociación, hace dos años, cuando empezamos con la logopeda que nos explicaba en qué consistía y síntomas que podíamos tener. Fue al hablar con ella cuando me di cuenta de que tenía algún síntoma, aunque no muy grave, pero sí lo notaba mucho en las texturas de la comida”, señala Rafael García, paciente de la Asociación de Parkinson de Cuenca.

Nueva oportunidad para disfrutar de la gastronomía

Loli Zafra, paciente de la Asociación de Parkinson de Cuenca, renunció hace tiempo a salir a comer fuera. En su casa se siente cómoda y segura, y es que no es solo la comida lo que hace que no vaya a restaurantes: “Mucha gente te mira raro cuando tienes una enfermedad que a lo mejor no comprenden o no entienden lo suficiente y eso a mí me cohíbe mucho”.

““Mucha gente te mira raro cuando tienes una enfermedad que a lo mejor no comprenden o no entienden lo suficiente y eso a mí me cohíbe mucho”.“

Pero además, esta iniciativa también permite que pacientes con disfagia se rencuentren con alimentos y sabores que habían dado por perdidos, como el jamón. “Si es muy fino y largo se te queda en la garganta y al hacer los trozos más pequeños y con más cuidado vuelves a sentir el mismo placer de comer jamón”, señala Rafael.

Para que las personas con disfagia puedan reconocer fácilmente los locales que han recibido esta formación, la Asociación de Parkinson de Cuenca entregará unas pequeñas placas que pondrán a la entrada de los bares y restaurantes. Loli celebra encantada esta iniciativa: “Esto es genial. El hecho de venir a un sitio y que sepan darte algo que te puedas comer, el poder salir de casa y disfrutar un poco”.

Y es que al final, el principal objetivo de este proyecto es que las personas con esta enfermedad puedan reencontrarse con el placer de comer.