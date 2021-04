Moha Gerehou, escritor: "No vale con no ser racista, hay que ser antirracista"

Es de Huesca. Creció jugando al fútbol y se fue a estudiar a Madrid. Ese es el origen de su historia. Una con cero glamour, pero que ayuda a entender que el racismo en España es estructural. Así lo cuenta el divulgador Moha Gerehou que ha estado en ‘La Hora de La 1’ presentando su libro titulado ‘Qué hace un negro como tú en un sitio como este’.

Con Gerehou hemos querido hacer un repaso a cómo las personas con un color de piel que no es el blanco tienen que vivir aguantando el racismo y la xenofobia en nuestro país. “La gente no acaba de entender que soy de Huesca. Necesitan una explicación de por qué soy negro si digo que soy de allí”, ha confesado el también periodista que es orador en los campus de las universidades de Siracusa y de Stanford en Madrid, acaba de cerrar su etapa en El Diario.es y, hasta 2018, fue presidente de la organización sin ánimo de lucro y de acción antirracista SOS Racismo Madrid.

¿Racismo en España?

Los datos oficiales confirman el testimonio de Gerehou: en nuestro país sigue habiendo una exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los que convive. Es decir, hay racismo. Según el Ministerio de Igualdad y CEDRE, una asociación sin ánimo de lucro que trabaja con jóvenes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, más de la mitad de la población racializada se siente discriminada (51,8%). A esta percepción se unen las estadísticas del ministerio del Interior sobre las principales razones que provocan los delitos de odio. En 2017 el mayor número de infracciones correspondieron al racismo y la xenofobia (524). Fueron los delitos que más crecieron de 2018 a 2019, con un 20,9% de variación.

En opinión de Gerehou, en España, como en gran parte del mundo, el racismo es estructural: “Ocupa todos los aspectos de la vida y atraviesa a todo el mundo sin excepción porque lo aprendemos desde pequeños. No tiene que ver con una cuestión de incultura -añade- sino que, como el machismo, todos lo aprendemos y acabamos siendo vectores de un modo u otro”.

La discriminación para los que tienen la piel negra se deja notar también en el acceso a ciertos espacios como bares o discotecas, donde el 30,5% confiesa que alguna vez no ha podido entrar. De los delitos cometidos por odio en la estadística de Interior, la mayoría se han producido en vías de comunicación, viviendas o establecimientos. Asegura Gerehou que él mismo tuvo que enfrentar una situación discriminatoria cuando le dijeron en un establecimiento: “aquí no pueden entrar ni negros ni moros” y sintió, dice, “como si me dieran un golpe en el estómago”.

“Aquí no pueden entrar ni negros ni moros“

Un trato policial desigual es otra de las quejas de estas personas que, aseguran en un 20%, se sienten especialmente discriminadas cuando se trata de identificaciones policiales. El ejemplo que pone el periodista en su libro es el de cuando una persona pidió explicaciones a los agentes de seguridad por pedirle la documentación: "Sí, porque eres negro y punto y te jodes".

Negra también era Lucrecia Pérez, la primera persona a la que se consideró asesinada por motivos racistas en España. Ocurrió en 1992, cuando Gerehou nació. Un hecho que le impactó años después y con el que ha querido explicar que “la asesinaron por ser mujer, por ser negra y por ser pobre”. Una triple estigmatización que intruce la historia de la madre del autor y de otras mujeres, como las trabajadoras del hogar, que “se tienen que seguir enfrentando a esas discriminaciones diariamente”, ha confesado.