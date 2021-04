Es una de las modelos del momento, un rostro imprescindible en las pasarelas y las revistas. Se llama Annibelis Báez y es dominicana. Pero por desgracia no es noticia por su trabajo. La joven ha saltado a los medios de comunicación por lanzar una seria denuncia de racismo y dice que se siente una víctima. Y no es la primera que lo hace, la propia Naomi Campbell es una brava luchadora contra el racismo en la moda. Annibelis Báez es ahora quien pone el foco de atención en la discriminación que sufren las modelos negras, "a las que se critica en redes sociales por su color y rasgos étnicos cuando aparecen en diferentes publicaciones", dice en un vídeo que ha colgado en su perfil de instagram. "Me siento totalmente enojada", dice, solidarizándose con sus compañeras.

A ella, afirma, no le importan las críticas, pero le duele que algunas vengan de su propio país . "Pero me enoja ver que algunos dominicanos critican el propio talento local", apunta con tristeza. "Somos chicas que estamos representando la bandera dominicana en las mejores revistas y trabajando para las mejores marcas. ¡No puede ser que aún exista el racismo!", estalla. Annibelis deja claro varias veces que se siente muy orgullosa de ser dominicana y de representar a su país, pero lamenta que haya personas que los comentarios despectivos que reciben sus compatriotas en las redes sociales. . "Nos llaman feas, nos llaman haitianas, y cada persona tiene cualidades diferentes".

Annibelis Báez en el desfile de Giambattista Valli en París. AFP

En su vídeo hay crítica pero también tristeza por lo que ocurre en su páis. "¿Cómo un dominicano puede criticar a una modelo que está triunfando en el mundo? ¿Cómo puede ser que en nuestro país, en vez de celebrar el talento dominicano, se critique a una mujer por su raza, cuando lo único que las modelos dominicanas merecen es mucho apoyo y admiración?".

En el video, Baez anima a sus compañeras de profesión a no dejarse avasallar, con frases como: "chicas, somos bellas. Sigamos triunfando, sigamos modelando y luchando por nuestros sueños", e invita a que no se utilicen las redes sociales de forma negativa o para menospreciar a un ser humano.

La dominicana Annibelis Báez en un desfile de la casa Nike. AFP

Ella se siente una privilegiada. No le falta trabajo en las principales pasarelas y nadie le falta el respeto en el mundo de la moda. Es un rostro habitual de los desfiles de Nueva York, París, Londres y Milán. Ha desfilado para Alexander McQueen, Prada, Michael Kors, Altuzarra, Giambattista Valli, Carolina Herrera, Hugo Boss, Dior, Kenzo... Tiene un currículo envidiable y su carrera sigue en ascenso. Por eso su denuncia tiene más fuerza. Y está dispuesta a terminar con el racismo y el odio de su país, que achaca al analfabetismo.

Annibelis Báez, una top model comprometida contra el racismo. AFP

No es la primera vez que una modelo dominicana denuncia el racismo existente en el mundo de la moda y en la sociedad hacia las modelos de raza negra. El pasado año, la reina de la belleza en República Dominicana Clauvid Daly relató que también tuvo que soportar que la llamaran "fea" y "haitiana", además de encontrarse con que algunos diseñadores de renombre se negaron a vestirla para el certamen de Miss Universo por ser negra. Hay pocas modelos dominicanas que trabajen en Europa, pero hay que destacar a Omahyra, una de las favoritas de Jean Paul Gaultier, y Lineisy Montero, habiutal de Prada. Para más noticias de moda, famosos y tendencias sigue nuestro portal de actualidad en RTVE Digital.