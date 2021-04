El Gobierno busca que España sea un "país nodal" con el nuevo plan de Acción Exterior

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024 con el que el Gobierno busca “poner en valor las fortalezas de nuestro país” y que España “sea un país nodal” y no “un espectador de la acción exterior”.

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha afirmado en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros que la estrategia tiene como objetivo que España “sea capaz de contribuir a construir consensos, a dar respuestas a las fracturas que atraviesa nuestro mundo sobre la base de intereses españoles”.

González Laya ha detallado que la estrategia está dotada con 5.600 millones de euros, que tiene un lugar particular para la internacionalización de las empresas españolas y que apuesta por una “política exterior feminista”.

Cuatro grandes ejes de la estrategia

La ministra de Asuntos Exteriores ha indicado que en la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024 cuenta con cuatro grandes ejes: una apuesta por el multilateralismo, por profundizar la construcción europea, por impulsar relaciones bilaterales con regiones específicas y por la cooperación al desarrollo.

Laya ha señalado que “la mejor respuesta a la creciente interdependencia es buscar más cooperación internacional”. “El unilateralismo, el nacionalismo, la respuesta detrás de muros y fronteras, no ha sido eficaz y no nos va a ayudar a gestionar nuestra interdependencia”, ha aseverado la ministra, subrayando que este compromiso por el multilateralismo se está plasmando en la respuesta a la pandemia, en la mejora de normas internacionales en materia de trata de personas y en los esfuerzos de no proliferación nuclear.

“El #CMin aprueba la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024, que establece las líneas básicas, principios e instrumentos que guiarán la acción exterior de España.



��Su diseño parte de un nuevo diagnóstico de la realidad internacional tras la pandemia.

#AcciónExterior pic.twitter.com/6zepVUVdCX“ — La Moncloa (@desdelamoncloa) April 27, 2021

Con este proyecto de Estrategia de Acción Exterior, el Gobierno apuesta por “profundizar la construcción europea”, que se verá en las próximas semanas en la Cumbre Social de Porto, donde España y otros países de la Unión Europea está liderando “una profundización de la parte social de la construcción europea”, así como por impulsar relaciones bilaterales con otros países concretos con la Estrategia Foco África 2023, donde España busca plasmar “nuestro compromiso por estrechar nuestros compromisos con el continente africano”.

El último eje de la estrategia sería una apuesta por la cooperación al desarrollo, una cooperación que la ministra ha recalcado que España quiere “modernizar”. “Estamos trabajando en una nueva ley de cooperación al desarrollo que plasme en reforma de objetivos y que modernice las instituciones españolas que se dediquen a la cooperación al desarrollo”, ha afirmado.