Espinosa de los Monteros denuncia ataques de lobo al ganado dentro del pueblo

La cámara, colocada por Andoni,un vecino de Espinosa de los Monteros, captó el segundo ataque de un lobo en su huerto.

Eran las 7 de la mañana, todavía de noche, cuando oyó al cordero berrear. Intentó evitar el ataque sin éxito. Losvecinos del pueblo que conservan pequeños grupos de ovejas para mantener los huertos aseguran que la situación seha vuelto insostenible. En Espinosa de los Monteros y otros pueblos de alrededor ataca dentro del propio casco urbano. Los afectados denuncian que los ataques son cada vez más frecuentes. Creen que el lobo puede tener una pareja criando, por la cantidad de animales que mata.

Desde la organización agraria COAG Burgos pide controles poblacionales del lobo para dar tranquilidad a los ganaderos. Considera que los censos en el norte de la provincia no son reales. Además exige ayudas para este tipo de ataques porque, sin seguro de explotación, nadie se hace cargo de los daños.

Castilla y León y otras diez comunidades en contra de la protección del lobo

Once comunidades autónomas solicitan que el Ministerio para la Transición Ecológica de marcha atrás y vuelva a convocar la mesa para negociar la gestión del lobo. Mientras, piden que retire la iniciativa de incluirlo en el listado de especies de protección especial. Algo en lo que el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones no confía."La Ministra, lamentablemente, por su forma de expresarse, no va a hacer caso a lo que pedimos once comunidades de diecinueve. Sigue en sus trece con esa medida injusta que pone en peligro la ganadería extensiva de nuestras comunidades y el medio rural y pone por encima dogmas ideológicos".

El consejero considera que la medida no atiende a criterios de conservación, porque en Castilla y León hay unos 2000 lobos cuando en los años sesenta había 400.