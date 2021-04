Javier Giner: "He dejado de ser un enfermo, pero continuaré siendo un adicto"

Cineasta, guionista y escritor autodenominado cuentista. Ese es Javier Giner. Ahora también, confiesa, un adicto, aunque ya no un enfermo. El dramaturgo ha querido pasarse por ‘La Hora de La 1’ para presentar la que ya es -lo era antes incluso de ser escrita según asegura- la obra más importante de su vida: Yo, adicto. Se trata de un cuento que no ha sido de hadas, pero sí de valientes.

En TVE abordamos con Giner las adicciones en la juventud. Para hacerlo además conocemos las historias de Aarón, María o Bernad. Todos, testimonios de jóvenes bajo ayuda especializada que están consiguiendo superar esta enfermedad.

Entre las caras de la estadística está Aarón, un adolescente que empezó a consumir cannabis y “Cuando ya me di cuenta que podía huir de muchas cosas, pues ya empecé a no sentir nada porque cuando sentía algo, lo tapaba”. Asegura que se gastaba entre 100 y 200 euros diarios que pagaba, confiesa, robando.

El póker online o los juegos son lo que más atrapa a la juventud, según afirma Feliz. Para Bernard es fácil ahora reconocer a quién lo está viviendo: “Yo los veo en mi clase. Los reconoces en la expresión, en que no se duchan o empiezan a no acudir al insituto". Algo que “cada vez se repite más" en su entorno.

Cuesta salir de la drogación pero, ¿cómo se entra? En el caso del guionista "de la manera más absurda posible" ya que durante años fue consumidor social y, por tanto, ocasional. "Adicto no es la persona que consume, es la persona que no es capaz de parar de consumir . Para mí esta enfermedad es una ruleta rusa y no solo estamos hablando de lo que son las drogas ilegales sino de las copitas de vino, los fármacos o las redes sociales", asegura.

El cineasta, Javier Giner, no es Gandhi ni ha visto la luz. Así lo afirma, pero creyendo que su testimonio puede ayudar. “Hablo ahora que considero que he superado mi enfermedad, pero voy a ser adicto hasta el día que me muera, el riesgo siempre va a estar ahí”, dice agitando la bandera de que “ el olvido nunca es una forma de supervivencia ”.

La drogadicción es “una enfermedad desoladora que aniquila vidas a diario”

“Yo me consideraba un monstruo desfigurado y veía a los demás viviendo normal y me preguntaba qué me pasaba a mí”, ha comentado Giner. Por eso, le parece tan importante hablar abiertamente y agradece el “debate natural” que ha podido entablar en la cadena pública. Por ello y porque ha tenido la oportunidad de transmitir un mensaje que le parece vital: “quiero decirles a todas esas personas con las que comparto enfermedad pero que no conozco que no tengan vergüenza, que no son un fracaso y que pidan ayuda”.

"Mi libro no es una guía para salir de la drogación", ha añadido alejándose de la ejemplaridad. "No me he convertido en alguien más listo que nada. Solo quiero que la gente que está ahí fuera sepa que se puede salir, aunque las vas a pasar canutas y cuesta”.

Para los demás, los que han tenido la fortuna de no caer en el abismo de la adicción, puede que este testimonio sirva para explicarla desde dentro, desestigmatizando un tabú que se oculta y del que solo se habla en susurros. Ya que, se queja Giner, “la toxicomanía se trata de una enfermedad de segunda”. Un extremo que ha querido abalar la psicóloga Laura Gómez que ha asegurado que este tipo de tratamientos informativos y de testimonios ayudan a “salir del escondite”, pues “durante mucho tiempo parecía que las toxicomanías les pasaban a otros, a gente que entraba en el lado oscuro y no es verdad. No es cierto. Cualquier persona es suceptible de padecer una adicción". Sobre todo, ha añadido, "la gente más vulnerable como pueden ser los jóvenes que están sometidos a más presión y que no han aprendido a gestionar su parte más emocional".

“GRACIAS @tve_tve por visibilizar esta enfermedad. Creo honestamente que crear espacios en los que hablar de ella con naturalidad es importantísimo. No porque sea yo, sino por todas aquellas que la hemos sufrido y la siguen sufriendo. GRACIAS ❤️ https://t.co/LlsnVBajs8“ — Javier Giner ��️‍�� (@j_giner) April 13, 2021

“Uno de los grandes prejuicios, que yo mismo tenía, es que estaba asociado al mundo del espectáculo o a la farándula y me di cuenta que no era así cuando entré en la clínica. Cuando me encontré con historias anónimas de juces, obreros, periodistas o arquitectos", porque, añade, "Es una enfermedad que no es patrimonio de una profesión o de un tipo de persona. Es una enfermedad intersecional", dice Giner. Una, de la que él ha salido pidiendo ayuda.