"Cantando Emociones" para animar a nuestros mayores

Teresa Boronat ha cumplido 88 años y desprende mucha energía. Siempre ha tenido ganas de salir y de vivir. No le gusta estar sola, no lo aguanta ni un par de horas. Le gusta la calle. Pero la pandemia le hizo renunciar a lo que más le gusta. "

Yo no salgo y es querer morirme. Durante el confinamiento, muchas veces me acostaba pensando que mejor que el Señor me lleve, porque no puedo salir, ni entrar, ni hablar, aquí metida. Lo he pasado muy mal", nos relataba Teresa.

Sus historias conmueven a los voluntarios Pero entonces llegaron Juan Antonio y Llanos, dos voluntarios de la Fundación Fade, que alegraron su vida con el programa "Cantando Emociones". Para Teresa se han convertido en parte de su familia. Cada vez que los ve la alegría la embarga. Pero no sólo ella es la beneficiada, ya que los 18 voluntarios que participan en esta iniciativa reciben lecciones de vida de personas como Teresa, que tienen más de 80 años y han vivido muchas historias. "Con 8 o 9 años ya estaban trabajando en lo que podían; en el campo, en casas, en personas con situaciones complicadas..." nos cuenta Juan Antonio, que ve en sus historias un aliciente para acercarse a ellos. Estos voluntarios comparten con ellos tiempo y momentos, pasean juntos, les mandan tareas sencillas para que estén activos y a través de la música consiguen que expresen sus emociones, sus miedos, sus alegrías o sus dudas.