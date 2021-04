COVID-19 | 3 de abril: la incidencia cae tres puntos en plena Semana Santa y se sitúa en 151 casos

14:35

Comunidad Valenciana. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha insistido en revisar el actual sistema de patentes de las vacunas contra la COVID-19 para "ayudar a tener una mayor capacidad de suministro, no solo a Europa, sino a todo el mundo", porque, a su juicio, "hay un fallo en el mercado" y "no se puede dejar en sus manos". "En menos de 11 meses, la ciencia ha conseguido un éxito extraordinario, al igual que la aportación de las farmacéuticas, pero lo que viene después de la distribución logística, que es la capacidad de llegar a los ciudadanos, no se ha producido", ha lamentado.