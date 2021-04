Ni la falta de recursos, ni las noches a la deriva, ni la decisión de jugarse la vida con su hijo le habían producido tanta angustia a Fatiha como la de 'perder' a su hijo. Su vida se paralizó cuando, a los tres días de su llegada a Canarias y después de lograr sobrevivir a una de las rutas migratorias más mortíferas, fue separada durante más de un mes de su pequeño. "Es muy duro que te separen de tu hijo", se lamenta, para añadir: "Entiendo que lo hicieron porque a veces se trafica con niños y son las normas, pero fueron 36 días y han sido eternos", relata a RTVE.es.

Llegó el pasado 18 de octubre con su marido y con el pequeño, que no había cumplido aún los tres años. "Me explicaron que lo hacían para confirmar que éramos sus padres y porque vinimos indocumentados. Yo lo entendí, pero mi vida se paralizó”, cuenta en un parque cercano al Centro Integral de Acogida de Cruz Roja de Gran Canaria, donde viven en este lugar con otras familias. Intenta expresar lo que sintió y se queda sin palabras: "Solo lo entiende quien es madre. Sin Wassim, no tengo nada”. Mientras habla, no le quita ojo a su hijo, que juega con el padre.

Fatiha no ha sido la única madre en sufrir esta separación. La Fiscalía de Las Palmas, ante la llegada de pateras con menores, ha interpretado que debía llevar a cabo esa acción de conformidad con el protocolo marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados, aprobado en el año 2014.

La normativa recoge que lo primero que hay que hacer con los menores es identificar a la persona que les acompaña, que puede ser la madre, el padre u otro familiar cercano. Requiere que estén en un registro tanto los adultos como los menores.

La fiscal de Extranjería de la provincia de Las Palmas, Teseida García, considera, en una entrevista con RTVE.es, que "se ha hecho una mala lectura e interpretación del protocolo".

La Fiscalía de Las Palmas hizo una consulta a la Fiscalía General, que avaló la decisión de separar a los menores de sus padres para comprobar todos los datos y evitar el tráfico de menores y su desaparición.

Teseida García insiste en rechazar esta actuación, que además ha coincidido con dificultades logísticas provocadas por la pandemia y el hecho de que todas las pruebas de ADN se hagan en Madrid, algo que retrasa el proceso y alarga, por tanto, la separación entre padres e hijos, en muchos casos bebés.

"El proceso tardaba semanas y el órgano fiscalizador decidió que, mientras se esperaba el resultado, era más conveniente separar a los menores", explica, por lo que los niños pasaban a ocupar plazas de acogida de la Consejería de Derechos Sociales previstas para menores extranjeros no acompañados.

"Cuando me devolvieron a mi hijo resucité" Decenas de familias se han visto afectadas. Este protocolo se corrigió tras las denuncias y críticas por parte de jueces, fiscales y abogados. Las consecuencias son traumáticas, tanto para los menores como para los padres, y además, se ha tachado como una grave violación de los derechos de la infancia. Fatiha no podía dormir, no podía comer y solo pensaba en si su retoño estaría bien, mientras le preguntaba al personal que los atendía. "Menos mal que los últimos días logramos verle por video llamada", asegura sonriendo. Tres días antes de reencontrarse con su pequeño, a ella y a su marido les derivaron al centro donde están viviendo ahora y, emocionada, cuenta cómo fue el reencuentro: "El niño se quedó parado, yo perdí la consciencia, nos quedamos todos llorando. El personal del centro, las demás familias, todos llorando”, rememora. Finalmente, la directora del centro se lo tuvo que llevar a los brazos porque estaba incrédula y paralizada. "Cuando me devolvieron a mi hijo sentí que resucité", recuerda. Desde La Fiscalía alegan que fue una medida para prevenir casos -que venían en aumento- de sustracción de menores y trata de seres humanos. Ha habido casos de adultos que han utilizado a menores para conseguir el arraigo y traficar con ellos en otros países europeos. Casi 147.000 niños crecen sin papeles en España: la doble discriminación de los menores migrantes La fiscal de Extranjería de la provincia de Las Palmas explica que en octubre se acordó, tras una reunión con la Delegación del Gobierno, Policía Nacional, Dirección General del Menor y la propia Fiscalía, no aplicar este procedimiento, salvo en casos concretos con indicios de trata. Es una interpretación que solo se ha dado en Canarias, añade, porque en el resto de España, mientras se hacen las pruebas pertinentes, los niños y las niñas permanecen con quienes dicen ser los familiares.