El inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador de la trama Gürtel, ha explicado este jueves en el Congreso que se ha enfrentado a diferentes "barreras" durante estos años para "calmar" al Gobierno del PP, como la sobrecarga de trabajo o un traslado de destino dentro de la Policía en 2015, pasando de la UDEF a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) bajo las órdenes de Eugenio Pino.

Morocho ha comparecido en la comisión parlamentaria que investiga el supuesto uso de medios de la Policía y fondos reservados para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y quitarle información relativa a la presunta 'caja B' del partido.

El inspector jefe ha seguido investigando en labores de policía judicial por encargo de los magistrados que han investigado en la Audiencia Nacional el 'caso Gürtel' y sus derivadas sobre la 'caja B' del PP, pero en 2015 se le comunicó que debía dejar la UDEF e integrarse en una brigada de revisión de casos creada por Pino en el DAO.

La aparición de un "informe paralelo" sobre Bárcenas

Respecto a la 'Kitchen', ha dicho que él ya "tenía indicadores" de que esa operación estaba en marcha antes de que en agosto de 2015 recibiera documentos de una investigación abierta al respecto. "Me pidieron el teléfono móvil de su mujer (Rosalía Iglesias), había una preocupación constante sobre si el señor Bárcenas pudiera tener una documentación" sobre "salidas de fondos a determinadas personas. Había un cierto desasosiego", ha dicho.

Estas consultas no eran aisladas y fueron en aumento, ha indicado, hasta el punto de que se le incitó a poner en marcha una investigación sobre la familia Bárcenas a través del juez instructor. "Eso me dio pie a pensar que se me estaba utilizando para algo", ha añadido.

El diputado del PSOE David Serrada le ha preguntado si estando en la DAO tuvo alguna sospecha de investigaciones paralelas, a lo que Morocho ha relatado que "hubo un momento que tuvo la constatación material de la existencia de una" sobre el entorno del extesorero.

En concreto se ha referido a una base de datos dentro de una herramienta de inteligencia criminal, un archivo en formato Word, que abrió y leyó tras ser advertido por sus superiores de su existencia, dando cuenta al juez de ello.

"El encartado definía el contenido", ha señalado, explicando que llevaba por título "Luis Bárcenas Gutiérrez". En el mismo se hacía referencia a cuestiones temporales de "personas vinculadas" al extesorero del PP y "su entorno familiar". Luego ha indicado que ese documento fue motivo de desclasificación del Consejo de Ministros, dentro del 'caso Kitchen'.

"Se graba por un órgano superior que su función es de coordinación, no tiene encomendada la investigación 'per se', y menos en procedimientos judiciales. "Esa investigación se hizo fuera del control judicial", ha enfatizado sobre ese informe de 2015 que, ha insistido, "no era relevante, no aportaba nada" y que "se comunicó a la autoridad judicial".