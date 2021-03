El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este viernes que los ciudadanos birmanos en el país podrán optar al estatus de protección temporal (TPS) durante 18 meses, debido a la crisis política que vive la nación asiática desde que la junta militar diera un golpe de Estado hace un mes.

A través de un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, Washington ha dado a conocer que esta medida "permite a los ciudadanos birmanos (y a las personas sin nacionalidad que residieron habitualmente en Birmania por última vez) y que actualmente lo hacen en Estados Unidos presentar solicitudes iniciales para el TPS".

"Debido al golpe militar y a la brutal violencia de las fuerzas de seguridad contra la población civil, el pueblo de Birmania está sufriendo una crisis humanitaria compleja", ha recordado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

“After a thorough review of this dire situation in Burma, I have designated Burma for Temporary Protected Status so that Burmese nationals & habitual residents may remain temporarily in the United States: https://t.co/dfb0yHswQN“