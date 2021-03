Un 50% de l'equip de treball de l'aeroport de Castelló està format per dones

Les dones suposen la meitat de l’equip de treball de l’aeroport de Castelló. No sols hi ha presència femenina en, pràcticament, tots els departaments sinó que, a més, els càrrecs de responsabilitat estan ocupats per dones. Es tracta d’un sector que històricament ha estat relacionat amb el gènere masculí.

Irene Bort és repostadora d’avions. S’encarrega d’aportar les aeronaus amb el combustible corresponent. Treballa amb les naus de Panamedia, una escola d’aviació que hi ha en el mateix aeroport de Castelló. Explica que “el món ha estat evolucionant i cada vegada hi ha més dones en el món de l’aviació”.

El departament d’operacions compta també amb una dona: Silvia Hidalgo. És tècnica d’operacions i s’encarrega de garantir la seguretat dels avions. Tot i que, a causa de la pandèmia ara mateix no volen en vols ordinaris, sí és imprescindible el seu manteniment. Silvia ha de dirigir, entre altres tasques, el recorregut que fan els avions per la pista. “Estos llocs sempre han estat dirigits per homes, és molt important que les dones estiguem accedint a ells”.

Els càrrecs de responsabilitat estan ocupats per dones

La direcció de l’aeroport és una feina indispensable, s'encarrega del funcionament sencer de la instal.lació. Vetla per mantindre l’aeroport en bones condicions a escala dels manuals de la Unió Europea. Repartix responsabilitat entre els treballadors i treballadores i vigila què cada pas es porte a terme dins d’una seguretat exhaustiva.

Ivana Guinot és la Directora General de l’aeroport de Castelló i s’encarrega de totes estes tasques. Diu que sempre ha tingut molta sort i que mai no s’ha vist menyspreada pel fet de ser dona, però que sap que es mou en un món majoritàriament masculí. “No penses en la responsabilitat, sols l’acceptes i fas tot el possible perquè tot funcione. Ací som prou dones, en general, està prou dividit, també hi ha homes. És un món súper interessant on mai no t’avorrixes, sobretot quan entres dins i veus com funciona tot, com vas solucionant cada problemàtica, és fascinant”, corrobora Guinot.

“El 2012 hi havia un 11% de dones als Consells d’Administració de les empreses IBEX-35“

Inés Altur és cap d’operacions de l’aeroport. La seua tasca és que totes les instal·lacions estiguen en un correcte estat i que tant els operadors d’avions com els passatgers tinguen una total seguretat. “Moltes vegades estic en una reunió de treball, mires al teu voltant i el percentatge de dones és inferior. Des què he eixit de la universitat sempre he tingut càrrecs de responsabilitat, he sigut molt afortunada. Les dones que volen dedicar-se al món de l’aviació han de tirar endavant".

Altur afegix que "la meua filla s’anomena Amèlia per Amèlia Earhart, la primera pilota dona i primera que intentà donar la volta aèria al món sobre la línia equatoriana”. Altur i Guinot conten que han treballat juntes i que també han pogut compartir equip amb altres dones enginyeres aeronàutiques però que, d’altra banda, sí que són conscients que continua sent un àmbit majoritàriament masculí. “La gent que pensa que el sector de l’aviació és masculí ha de canviar el “xip”, això ja no és així i ací estem nosaltres per a demostrar-ho”, afirma.

La directora general d'Aerocas, Blanca Marín, constata que “encara hi ha una infrarrepresentació i particularment en l’aviació, que és encara un sector molt masculinitzat”. A més, destaca que l’aeroport de Castelló és un clar exemple de què les dones sí tenen un lloc en el sector de l’aviació i que la societat, a poc a poc, està canviant de camí.